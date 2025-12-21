Визуал
21.12.2025 / 17:17

«Эй, тролль, собирайся на Йоль»: как празднуют солнцестояние в Европе и Азии

Зимнее солнцестояние, приходящееся на 21—22 декабря в Северном полушарии, — это период, когда Земля наклонена дальше всего от Солнца. Этот день в году самый короткий, а ночь — самая длинная. На протяжении тысячелетий зимнее солнцестояние имело глубокое культурное и духовное значение для различных цивилизаций, символизируя возрождение света и начало нового цикла.

В Великобритании его традиционно празднуют у Стоунхенджа — древнего каменного монумента возрастом около 5000 лет, который был построен с учетом выравнивания с Солнцем во время солнцестояний. В декабре прошлого года здесь собралось не менее 8,5 тыс. человек.

Кефан Ван, шаман из Китая, и Эбби Кумбс из Лондона танцуют во время празднования зимнего солнцестояния в Стоунхендже
У Стоунхенджа собираются последователи различных религий, вероучений и ритуалов, включая современных друидов, язычников, виккан и просто любопытствующих туристов
Многие совершают паломничество к каменному кругу каждое лето и зиму, считая это духовным переживанием
Большинство празднующих останутся у древних валунов до самого рассвета
В Восточной Азии праздник имеет собственные уникальные традиции. Например, в Китае отмечают фестиваль Дунчжи (冬至), который празднуется более 2000 лет: семьи собираются вместе, чтобы готовить и есть танъюань — клейкие рисовые шарики, символизирующие воссоединение и гармонию. На севере страны традиционно едят пельмени.

На частично признанном Тайване в этот период также готовят танъюань, с чем связана интересная традиция: после его употребления именно в день Дунчжи человек символически становился на год старше, независимо от реальной даты рождения.

Фестиваль зимнего солнцестояния в Гаосюне, Тайвань
В храме Цинъюнь новоиспеченный медиум поднялся босиком по 36-ступенчатой лестнице, усыпанной гвоздями
Это было первое публичное исполнение этого экстремального ритуала за 70 лет
Празднование зимнее солнцестояния на Тайване выходит за рамки религиозных границ и становится многогранным культурным событием, в котором одинаково важны духовные ритуалы, еда, единение сообщества и семья
В Японии зимнее солнцестояние называется Тодзи (冬至), и его отмечают, принимая ванну с плодами юдзу — ароматного цитрусового фрукта. Эта практика, восходящая к периоду Эдо (1603—1868), призвана защитить от простуды и отогнать злых духов. Также принято есть тыкву, чтобы укрепить здоровье на зиму.

В Южной Корее этот праздник отмечают, употребляя патчук (патчжук) — кашу из красной фасоли с клейким рисом. Красный цвет фасоли считается магическим и способным отгонять злых духов, а традиция восходит к периоду Трех королевств (57 г. до н.э. — 668 г. н.э.).

Волонтеры готовят кашу из красной фасоли, называемую «патчжук», в центре социальной помощи пожилым людям в Тэгу, Южная Корея
С наступлением зимнего солнцестояния Дунчжи в Китае начинается период «самых холодных дней в году». Древние китайцы делили 81 день, следующий за Дунчжи, на девять групп по девять дней, сочинив народную песню «Цзюцзюгэ» («Девятки зимы»), которая ярко описывает переход от лютого холода к теплу весны.

В северных провинциях Китая зимнее солнцестояние встречают с чашкой горячих пельменей. Считается, употребление этого блюда в виде ушек предотвращает обморожение ушей на всю зиму
Екатерина Дериглазова