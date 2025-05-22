«Это не просто развлечение — это традиция»: как проходят гонки быков в Пакистане

В пакистанской деревне Малала, одном из самых ярких центров гонок на быках, каждый год собираются сотни людей, чтобы стать свидетелями этого зрелища. Жокеи сидят позади животных на деревянной платформе, держась за поводья и полагаясь на опыт и инстинкты, чтобы победить.

Гонки на быках имеют глубокие корни в округе Атток восточной провинции Пенджаб. Здесь это больше, чем просто спорт — это часть живого культурного наследия региона.

«Это не просто развлечение — это традиция», — говорит Сардар Хасиб, чья семья проводит гонки уже несколько поколений.

«Мы гордимся своими животными. Фермеры и землевладельцы круглый год выращивают быков ради этого момента. Люди готовы платить большие деньги за быка-победителя. Он становится символом гордости», — добавил он.

Гонки на быках сопровождаются атмосферой праздника — с танцами и купюрами, которые бросают в воздух — это обычай, обычно встречающийся на свадьбах.