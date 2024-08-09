Эвакуация жителей Курской области. Фото дня

9 августа 2024 года, Рыльск, Курская область, Россия. Жители приграничных районов Курской области покидают свои населенные пункты из-за начавшейся 6 августа атаки Вооруженных сил Украины. В регионе по постановлению российского правительства объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба. Президент России Владимир Путин поручил единовременно выплатить всем покинувшим свои дома жителям области по 10 тысяч рублей. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в больницах лежат 55 пострадавших в результате обстрелов.