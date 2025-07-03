Европу охватила рекордная жара: десятки температурных рекордов, жертвы и чрезвычайные меры

Европа столкнулась с беспрецедентной жарой: температуры в ряде стран превышают +40 °C, побиты десятки рекордов, есть погибшие. По данным метеослужб и властей, летняя жара в этом году стала одной из самых экстремальных за последние десятилетия.

По оценкам климатологов, июнь 2025 года, вероятно, войдёт в число самых жарких месяцев в истории Европы. Учёные связывают происходящее с изменением климата и призывают к срочным мерам адаптации — от создания тенистых городских пространств до модернизации инфраструктуры.

Власти призывают население избегать физической активности днём, оставаться в прохладных помещениях, следить за пожилыми людьми и детьми, а также быть особенно осторожными в зонах с повышенной пожарной опасностью.

Великобритания, включая Лондон, переживает самый тёплый июнь с 1884 года. Метеорологи прогнозируют продолжение высоких температур и в июле.

В Италии красный уровень погодной тревоги действует в более чем 15 городах, включая Рим и Флоренцию. Температура превысила +40 °C. Два человека скончались на пляже в Сардинии. В ряде регионов ограничена работа на открытом воздухе.

Температура свыше +46 °C зафиксирована в испанской Каталонии — одна из самых высоких в Европе. На фоне жары вспыхнули лесные пожары, особенно в районе Таррагоны. По меньшей мере четыре человека погибли, сотни эвакуированы.

В Германии жара достигла +40 °C. Власти предупредили о высоком риске лесных пожаров и открыли «охлаждающие зоны» в крупных городах, чтобы помочь людям избежать теплового удара.

Франция закрыла более 1300 школ, опасаясь тепловых ударов у детей. Температура в стране превысила +39 °C, что делает нынешний июнь здесь вторым самым жарким месяцем с начала наблюдений. В некоторых районах введены ограничения на использование воды. Частично закрыта Эйфелева башня.