Ежегодные помидорные бои «Томатина» в Валенсии

В Испании прошел ежегодный праздник «Томатина», во время которого толпы людей на улицах города Буньоль в провинции Валенсия закидывают друг друга переспелыми помидорами. На этот раз в «Томатине» поучаствовали 20 тысяч человек, они уничтожили 120 тонн помидоров, которые специально выращиваются для такого случая. Единственное правило «томатных боев» — помидор перед броском надо раздавить, чтобы удар был не слишком сильным. После «битвы» остатки овощей увозят с улиц специальные службы. Подробности — в фотогалерее RTVI.