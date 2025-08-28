Визуал
28.08.2025 / 19:00

Ежегодные помидорные бои «Томатина» в Валенсии

Ежегодные помидорные бои «Томатина» в Валенсии
Alberto Saiz / AP

В Испании прошел ежегодный праздник «Томатина», во время которого толпы людей на улицах города Буньоль в провинции Валенсия закидывают друг друга переспелыми помидорами. На этот раз в «Томатине» поучаствовали 20 тысяч человек, они уничтожили 120 тонн помидоров, которые специально выращиваются для такого случая. Единственное правило «томатных боев» — помидор перед броском надо раздавить, чтобы удар был не слишком сильным. После «битвы» остатки овощей увозят с улиц специальные службы. Подробности — в фотогалерее RTVI.

Alberto Saiz / AP

Juan Carlos Lucas / Zuma / TASS

Juan Carlos Lucas / Zuma / TASS

Alberto Saiz / AP

Alberto Saiz / AP

Miguel Angel Polo / EPA / TASS

Alberto Saiz / AP

Miguel Angel Polo / EPA / TASS

Jose Miguel Fernandez / NurPhoto via Getty Images

Miguel Fernandez / NurPhoto via Getty Images

Pablo Garcia / Anadolu via Getty Images

Zuma / TASS

Zuma / TASS

Zuma / TASS

Alberto Saiz / AP

Максим Кардопольцев