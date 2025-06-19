Фанаты на встрече с создателями нового фильма о Супермене. Фото дня

19 июля 2025 года, Манила, Филиппины. Филиппинские фанаты в костюмах Супермена на встрече по случаю начала мирового тура нового фильма об одноименном супергерое.

Международный релиз блокбастера запланирован на 9 июля 2025 года. По сюжету, Супермен (Дэвид Коренсвет) отправляется в путешествие, чтобы примирить свое инопланетное происхождение с воспитанием в земной семье. Возлюбленную Супермена — журналистку Лоис Лэйн — сыграла актриса Рейчел Броснахэн, а заклятого врага Лекса Лютора — Николас Холт.