Фестиваль воздушных змеев в китайском Вейфане. Фотогалерея

В прибрежном городе Вейфан на востоке Китая в небо поднялись более 1000 воздушных змеев. В этом году можно было увидеть практически всё: от драконов до панд, от современных автомобилей до мифических героев китайских романов.

Создатели воздушных змеев активно внедряют современные технологии. Нейлоновые ткани пришли на замену традиционным материалам — бумаге и шелку. Новые методы позволяют создавать сложные и большие конструкции — например, 70-метровую сороконожку. Местные жители шутят, что «в мировой столице воздушных змеев» нет ничего, что не может полететь.