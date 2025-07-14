Фестиваль «Заповедное»: когда современное искусство выходит на территорию парка

С 13 июля музей-заповедник «Горки Ленинские» стал территорией художественного эксперимента: здесь открывается паблик-арт фестиваль «Заповедное» — самый масштабный в Подмосковье проект под открытым небом. Более 30 художников создали работы специально для этого пространства, где история встречается с актуальным искусством. Инсталляции в парке, перформансы среди деревьев, концерт культовой инди-группы в колоннаде ленинского музея — а еще лекции, медленные лесные ванны и детские мастер-классы. О том, как выглядит искусство, вырвавшееся из белых кубов в заповедный лес, — в фоторепортаже RTVI.