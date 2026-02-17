Визуал
17.02.2026 / 17:41

Фестивали, парады и фейерверки: как мир отметил Китайский Новый год

Манила, Филиппины
Манила, Филиппины
Ezra Acayan / Getty Images

17 февраля в разных странах мира прошли красочные торжества по случаю Китайского Нового года — главный праздник весеннего лунного календаря отметили не только в Азии, но и в крупнейших городах Европы, Северной Америки и Австралии. Улицы украсили красными фонарями, прошли парады с танцами львов и драконов, концерты и ярмарки. Китайские диаспоры организовали культурные фестивали, по всему миру. Подробности — в галерее RTVI.

Манила, Филиппины
Daniel Ceng / Anadolu / Getty Images

Токио, Япония
Rodrigo Reyes Marin / Zuma / TASS

Бангкок, Таиланд
Peerapon Boonyakiat / SOPA Images / Zuma / TASS

Манчестер, Англия
Anthony Devlin / Getty Images

Пекин, Китай
Kevin Frayer / Getty Images

Бангкок, Таиланд
Peerapon Boonyakiat / SOPA Images / Zuma / TASS

Пекин, Китай
Andres Martinez Casares / EPA / TASS

Мельбурн, Австралия
Ye Myo Khant / SOPA Images / Sipa USA / TASS

Янгон, Мьянма
Nyein Chan Naing / EPA / TASS

Пекин, Китай
Kevin Frayer / Getty Images

Мельбурн, Австралия
Ye Myo Khant / SOPA Images / Sipa USA / TASS

Манила, Филиппины
Rolex Dela Pena / EPA / TASS

Манила, Филиппины
Ezra Acayan / Getty Images

Калькутта, Индия
Rupak De Chowdhuri / NurPhoto / Getty Images

Москва, Россия
Сергей Карпухин / ТАСС

Москва, Россия
Сергей Карпухин / ТАСС

Бангкок, Таиланд
Sakchai Lalit / AP

Танджунгпинанг, Индонезия
Yuli Seperi / Sijori Images / Zuma / TASS

Нью-Йорк, США
Adam Gray / Getty Images

Банда-Ачех, Индонезия
Muhammad Iqbal / Zuma / TASS

Нью-Йорк, США
Adam Gray / Getty Images

Янчжоу, Китай
Meng Delong / VCG / Getty Images

Манила, Филиппины
Daniel Ceng / Anadolu / Getty Images

Владимир Терешков