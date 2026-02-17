Фестивали, парады и фейерверки: как мир отметил Китайский Новый год

17 февраля в разных странах мира прошли красочные торжества по случаю Китайского Нового года — главный праздник весеннего лунного календаря отметили не только в Азии, но и в крупнейших городах Европы, Северной Америки и Австралии. Улицы украсили красными фонарями, прошли парады с танцами львов и драконов, концерты и ярмарки. Китайские диаспоры организовали культурные фестивали, по всему миру. Подробности — в галерее RTVI.