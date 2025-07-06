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06.07.2025 / 22:18

Фиеста с быками и музыкой: лучшие фотографии с открытия фестиваля Сан-Фермин

Фиеста с быками и музыкой: лучшие фотографии с открытия фестиваля Сан-Фермин
Miguel Oses / AP

В городе Памплона (столица автономной области Наварра, Испания) начался ежегодный праздник Сан-Фермин (он проходит с 6 по 14 июля). Свое название он получил в честь покровителя Памплоны — святого Фермина.

Фестиваль начинается с запуска сигнальной ракеты (чупинасо), после чего следует неделя празднеств с музыкой, танцами, религиозными церемониями, шествиями гигантских кукол, фейерверками и народными гуляниями. Участники традиционно одеваются в белые одежды с красными платками или поясами (традиционная одежда басков).

Самая известная его часть — энсьерро, или бег быков, когда участники бегут по узким городским улицам перед разъяренными животными. Это опасная традиция привлекает тысячи туристов со всего мира.

Праздник получил международную известность благодаря роману Эрнеста Хемингуэя «Фиеста» (также известен как «И восходит солнце»).

Зрители начинают праздновать, ожидая запуска сигнальной ракеты (чупинасо), которая ознаменует официальное открытие фестиваля Сан-Фермин 2025 года, включающего в себя знаменитый бег от быков в Памплоне
Miguel Oses / AP

Miguel Oses / AP

Miguel Oses / AP

Изначально праздник был религиозным. Святой Фермин, покровитель Памплоны и региона Наварра, был епископом города в XIII веке. По преданию, он спас Памплону от чумы
Ruben Albarran / ZUMA / TASS

Зрителей поливают водой с балконов
Miguel Oses / AP

Запуск сигнальной ракеты (чупинасо) с балкона мэрии
Jesus Diges / EPA / TASS

Городской оркестр пробирается сквозь толпу, заполнившую главную площадь Памплоны
Miguel Oses / AP

Участники фестиваля заполняют главную площадь
Miguel Oses / AP

Miguel Oses / AP

Участники праздника наслаждаются атмосферой в день открытия
Ruben Albarran / ZUMA / TASS

Быков, участвовавших в энсьерро, после забега загоняют в стойла. Вечером того же дня их выпускают на арену корриды, где они часто погибают в схватке с тореадором. На следующий день для участия в энсьерро выведут новых быков, которые вечером вновь окажутся на арене. И так продолжается все дни фестиваля.

В Памплоне ежегодно убивают 54 быка. Власти города в свое время пытались запретить энсьерро, но из-за протестов граждан в итоге оставили эту опасную традицию частью праздника. С единственным условием — все лица, кто участвует в этом забеге, включая иностранцев, осуществляют это на свой страх и риск.

Jesus Diges / EPA / TASS

Jesus Diges / EPA / TASS

Активисты движения за права животных протестуют на улицах Памплоны за день до начала фестиваля
Miguel Oses / AP