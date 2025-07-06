Фиеста с быками и музыкой: лучшие фотографии с открытия фестиваля Сан-Фермин

В городе Памплона (столица автономной области Наварра, Испания) начался ежегодный праздник Сан-Фермин (он проходит с 6 по 14 июля). Свое название он получил в честь покровителя Памплоны — святого Фермина.

Фестиваль начинается с запуска сигнальной ракеты (чупинасо), после чего следует неделя празднеств с музыкой, танцами, религиозными церемониями, шествиями гигантских кукол, фейерверками и народными гуляниями. Участники традиционно одеваются в белые одежды с красными платками или поясами (традиционная одежда басков).

Самая известная его часть — энсьерро, или бег быков, когда участники бегут по узким городским улицам перед разъяренными животными. Это опасная традиция привлекает тысячи туристов со всего мира.

Праздник получил международную известность благодаря роману Эрнеста Хемингуэя «Фиеста» (также известен как «И восходит солнце»).

Быков, участвовавших в энсьерро, после забега загоняют в стойла. Вечером того же дня их выпускают на арену корриды, где они часто погибают в схватке с тореадором. На следующий день для участия в энсьерро выведут новых быков, которые вечером вновь окажутся на арене. И так продолжается все дни фестиваля.

В Памплоне ежегодно убивают 54 быка. Власти города в свое время пытались запретить энсьерро, но из-за протестов граждан в итоге оставили эту опасную традицию частью праздника. С единственным условием — все лица, кто участвует в этом забеге, включая иностранцев, осуществляют это на свой страх и риск.