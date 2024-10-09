Флорида готовится к урагану «Милтон», не оправившись от урагана «Хелен». Фотогалерея
Ураган «Милтон» приближается к западному побережью американского штата Флорида. Максимальная скорость ветра, зафиксированная в районе прохождения «Милтона», составила 270 км/ч. От стихии может пострадать территория, на которой проживают более 3,3 млн человек. Несколько дней назад Флорида пережила ураган «Хелен», жертвами которого стали 230 человек. Подробности — в фотогалерее RTVI.
Люди идут по импровизированному мосту, так как поврежденный мост восстанавливают после наводнения, вызванного ураганом «Элен», в Бейт-Кейве, Северная Каролина, США, 8 октября 2024 года Mario Tama / Getty Images News via Getty Images
Местный житель осматривает ущерб, причиненный ураганом «Хелен», на одной из улиц в Клируотер-Бич, штат Флорида, США, 8 октября 2024 года Chris O’Meara / AP
Автомобиль буксирует лодку, готовясь к приходу урагана «Милтон». Тампе, штат Флорида, США, 8 октября 2024 года Julio Cortez / AP
Житель Флориды бросает уличную мебель в бассейн своего отца в преддверии урагана Милтон. Дом был поврежден во время урагана «Йен», а недавно его затопило во время урагана «Хелен». Форт-Майерс, штат Флорида, США, 8 октября 2024 года Marta Lavandier / AP
Marta Lavandier / AP
Rebecca Blackwell / AP
Spencer Platt / Getty Images News via Getty Images
Работники коммунальных служб наполняют мешки с песком, чтобы раздать их жителям для предотвращения наводнения, в Норт-Майами-Бич, штат Флорида, США, 8 октября 2024 года Wilfredo Lee / AP
Spencer Platt / Getty Images News via Getty Images
Спецтехника развернута в ожидании урагана «Милтон». Вилледжс, Флорида, США, 8 октября 2024 года Zuma / TASS
Мужчина ждет грузовик, чтобы помочь ему перевезти мобильный дом в более безопасное место на острове Сан-Карлос, на пляже Форт-Майерс, Флорида, США, 08 октября 2024 года Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / TASS
Жители Бонита-Бич собирают мешки с песком, готовясь к урагану «Милтон» в Бонита-Бич, Флорида, США, 08 октября 2024 года Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / TASS
На пляже перед приходом урагана «Милтон» установлен знак, указывающий на то, что в районе пляжа действует запрет на эвакуацию. Форт-Майерс, штат Флорида, США, 08 октября 2024 года Joe Raedle / Getty Images News via Getty Images
Joe Raedle / Getty Images News via Getty Images
Транспорт движется в восточном направлении по шоссе 4, пока жители продолжают выполнять приказы об эвакуации из-за урагана «Милтон». Тампа, штат Флорида, США, 8 октября 2024 года Julio Cortez / AP