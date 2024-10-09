Флорида готовится к урагану «Милтон», не оправившись от урагана «Хелен». Фотогалерея

Ураган «Милтон» приближается к западному побережью американского штата Флорида. Максимальная скорость ветра, зафиксированная в районе прохождения «Милтона», составила 270 км/ч. От стихии может пострадать территория, на которой проживают более 3,3 млн человек. Несколько дней назад Флорида пережила ураган «Хелен», жертвами которого стали 230 человек. Подробности — в фотогалерее RTVI.