Фредерик X провозглашен королем Дании. Фото дня

14 января 2024 года, Копенгаген, Дания. Новый король Дании Фредерик X с королевой Марией и их детьми — принцессой Жозефиной, кронпринцем Кристианом, принцессой Изабеллой и принцем Винсентом — приветствуют горожан с балкона дворца Кристиансборг.

Премьер-министр Дании провозгласил Фредерика X королем, когда его мать, королева Маргрете II, официально подписала отречение от престола. Толпы датчан собрались, чтобы приветствовать передачу трона от их любимой монархини к ее не менее популярному преемнику.