Гигантские панды в небе над Чэнду. Фото дня

10 февраля 2024 года, Чэнду, провинция Сычуань, Китай. Рой из 3 000 дронов нарисовал гигантских панд в небе над Международным конференц-центром Тяньфу в честь наступления Года Дракона по восточному календарю. В Чэнду находится Центр изучения и разведения гигантских панд и единственный в мире Музей гигантской панды, который служит «магнитом» для туристов со всего мира. Новый год по лунному календарю, начавшийся в ночь на 10 февраля, широко отмечается в Китае, и панда является одним из символов этого праздника.