Глобальный сбой в работе Windows нарушил работу авиалиний, банков, СМИ и компаний по всему миру

Глобальный сбой в работе IT-систем повлиял на работу многих служб по всему миру, в особенности крупных аэропортов. Из-за него многим авиакомпаниям пришлось вручную заполнять посадочные талоны, а пассажиры выстроились в длинные очереди.

В лондонском аэропорту Гатвик заявили, что на него «влияют глобальные проблемы Microsoft», и пассажиры могут столкнуться с задержками при регистрации и прохождении контроля безопасности. В аэропорту Берлина сообщили, что задержки при регистрации связаны с «технической неисправностью». Аэропорт Амстердама признал, что «глобальный системный сбой» повлиял на «рейсы в Схипхол и из него». Авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines заявила, что сбои «делают обслуживание рейсов невозможным». В аэропорту Эдинбурга уточнили, что из-за перебоев «время ожидания в аэропорту увеличилось больше обычного».

Крупнейшие аэропорты Италии (в Риме, Болонье, Милане и Палермо) не сообщали о проблемах с инфраструктурой, но столкнулись с серьезными задержками, вызванными другими проблемами, влияющими на расписание взлетов и посадок.

Управление аэропортов Испании (AENA), которое контролирует аэропорты в Мадриде, Барселоне и других городах по всей стране, заявило, что сбой «вызвал задержки», и что его сотрудники работают над решением проблем. Iberia Airlines, флагманский испанский авиаперевозчик, сообщил CNN, что его системы заработали утром 19 июля, но некоторые проблемы по-прежнему сохраняются.

В аэропорту Праги заявили, что проблемы повлияли на систему регистрации, что привело к задержкам рейсов. Ирландская авиакомпания Ryanair порекомендовала пассажирам прибывать в аэропорты как минимум за три часа до запланированного времени вылета. Air France, национальный авиаперевозчик Франции, сообщила, что проблема с ИТ-оборудованием нарушила его работу, хотя на уже выполняющиеся рейсы не повлияла. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила, что испытывает проблемы с продажей билетов, регистрацией и бронированием.

Авиационный аналитик и бывший генеральный инспектор Минтранса США Мэри Скьяво заявила, что в этой ситуации сотрудники аэропортов и авиакомпаний могут «только утешать клиентов», тогда как сами не в состоянии принять какие-то меры и вынуждены просто ждать, пока компьютерные системы не заработают в полную силу. «Очереди в некоторых аэропортах буквально выходят за дверь. Но нельзя отправить их в полет без полностью работоспособной IT-системы. Кроме наклеивания бирки на багаж, все остальное делает компьютер», — пояснила эксперт.

Сбой частично связан с обновлением программного обеспечения, выпущенным крупной американской компанией по кибербезопасности CrowdStrike. Она сообщила своим клиентам рано утром в пятницу, что сбои вызваны «дефектом, обнаруженным в одном обновлении контента» программного обеспечения в операционных системах Microsoft Windows. Программы CrowdStrike используются многими компаниями, включая крупные международные банки, медицинские и энергетические компании. Это ПО обнаруживает и блокирует угрозы взлома.

Президент и генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц извинился за последствия сбоев по всему миру, вызванных обновлением программного обеспечения, выпущенным компанией, которое нарушило работу важнейших служб здравоохранения, туризма и вещания. Выступая в программе Today на канале NBC, Курц сказал: «Мы решаем и уже решили эту проблему. По мере того, как системы возвращаются в строй, по мере их перезагрузки, они запускаются и работают», — добавил он. Курц пояснил, что обновление затронуло операционную систему Microsoft, заявив, что его компании придется дополнительно изучить «принцип работы некоторых операционных систем».

Microsoft заявила, что «основная причина» сбоя «устранена», добавив, что остаточное воздействие все еще влияет на некоторые сервисы. «Мы принимаем дополнительные меры по смягчению последствий», — сообщила компания в соцсети X. Некоторые сервисы были восстановлены, но другие все еще борются со сбоями.

Отключение затронуло банки, медицинские службы и критически важную инфраструктуру. Медицинские поставщики, включая Национальную службу здравоохранения Великобритании и одно из крупнейших в Европе медицинских учреждений на севере Германии, были парализованы. Пострадали вещательные компании в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании, включая ABC News и Sky News.

Авиакомпания AirAsia заявила, что ее «основная система бронирования и регистрации» пострадала из-за технических проблем Microsoft. Cebu Pacific Air заявила, что из-за сбоя была вынуждена выполнять все процессы вручную. Авиакомпания Singapore Airlines заявила, что ни один из ее рейсов не был отменен, но возникли технические неполадки. Пассажиры массово выкладывают в соцсетях фото посадочных талонов, заполненных вручную.

Международный аэропорт Таоюань на Тайване сообщил, что с проблемами из-за сбоя столкнулись несколько авиакомпаний: Jetstar, Hong Kong Express, Jeju Air и Scoot прибегли к ручной регистрации. В аэропорту Дубая заявили, что процесс регистрации на рейсы некоторых авиакомпаний пострадал, но «все уже снова работает в обычном режиме».

Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели и шесть индийских авиакомпаний также сообщили о технических неполадках. Международный аэропорт Джайпура заявил, что «рейсы по всей стране» пострадали от отключения. Международный аэропорт Инчхон в Южной Корее сообщил, что пострадали Air Premia , Easter Jet и несколько других авиакомпаний. Korean Air, флагманский авиаперевозчик страны, заявил, что использует Amazon Web Services (AWS) и поэтому не пострадал.

Крупнейший контейнерный терминал Польши и единственный глубоководный терминал на Балтике Baltic Hub в портовом городе Гданьск в Польше сообщал, что в связи с «глобальным сбоем операционной системы Microsoft» вынужден был временно прервать работу.

Одно из крупнейших в Европе медицинских учреждений, расположенное в Германии, пострадало от кибератаки. Университетский медицинский центр Шлезвиг-Гольштейна (UKSH) отменил все плановые процедуры. Закрылись оба его отделения в городах Киль и Любек на севере Германии, а также амбулаторные клиники. «Уход за пациентами в UKSH, а также оказание неотложной помощи гарантированы», — говорится в заявлении центра.

По словам эксперта по кибербезопасности Троя Ханта, глобальный сбой в работе киберсистем, который вызвал сбои в работе авиакомпаний, предприятий и служб экстренной помощи, может стать «крупнейшим сбоем в сфере IT в истории». «Я не думаю, что еще слишком рано говорить об этом: это будет самый крупный сбой в работе ИТ-систем в истории», — сказал Хант.

По словам представителя Белого дома, президент США Джо Байден проинформирован о сбое, и его команда поддерживает связь с CrowdStrike и пострадавшими организациями. По словам чиновника, команда президента также взаимодействует с госагентствами, «чтобы получать обновления по каждому сектору в течение дня, и готова оказать помощь по мере необходимости».