Визуал
19.07.2024 / 17:13

Глобальный сбой в работе Windows нарушил работу авиалиний, банков, СМИ и компаний по всему миру

Тайланд
Тайланд
Sakchai Lalit / AP

Глобальный сбой в работе IT-систем повлиял на работу многих служб по всему миру, в особенности крупных аэропортов. Из-за него многим авиакомпаниям пришлось вручную заполнять посадочные талоны, а пассажиры выстроились в длинные очереди.

Нидерланды
Sem Van Der Wal / EPA / TASS

В лондонском аэропорту Гатвик заявили, что на него «влияют глобальные проблемы Microsoft», и пассажиры могут столкнуться с задержками при регистрации и прохождении контроля безопасности. В аэропорту Берлина сообщили, что задержки при регистрации связаны с «технической неисправностью». Аэропорт Амстердама признал, что «глобальный системный сбой» повлиял на «рейсы в Схипхол и из него». Авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines заявила, что сбои «делают обслуживание рейсов невозможным». В аэропорту Эдинбурга уточнили, что из-за перебоев «время ожидания в аэропорту увеличилось больше обычного».

Испания
Paul White / AP

Крупнейшие аэропорты Италии (в Риме, Болонье, Милане и Палермо) не сообщали о проблемах с инфраструктурой, но столкнулись с серьезными задержками, вызванными другими проблемами, влияющими на расписание взлетов и посадок.
Управление аэропортов Испании (AENA), которое контролирует аэропорты в Мадриде, Барселоне и других городах по всей стране, заявило, что сбой «вызвал задержки», и что его сотрудники работают над решением проблем. Iberia Airlines, флагманский испанский авиаперевозчик, сообщил CNN, что его системы заработали утром 19 июля, но некоторые проблемы по-прежнему сохраняются.

Таиланд
Sakchai Lalit / AP

В аэропорту Праги заявили, что проблемы повлияли на систему регистрации, что привело к задержкам рейсов. Ирландская авиакомпания Ryanair порекомендовала пассажирам прибывать в аэропорты как минимум за три часа до запланированного времени вылета. Air France, национальный авиаперевозчик Франции, сообщила, что проблема с ИТ-оборудованием нарушила его работу, хотя на уже выполняющиеся рейсы не повлияла. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила, что испытывает проблемы с продажей билетов, регистрацией и бронированием.

Италия
Luca Bruno / AP

Авиационный аналитик и бывший генеральный инспектор Минтранса США Мэри Скьяво заявила, что в этой ситуации сотрудники аэропортов и авиакомпаний могут «только утешать клиентов», тогда как сами не в состоянии принять какие-то меры и вынуждены просто ждать, пока компьютерные системы не заработают в полную силу. «Очереди в некоторых аэропортах буквально выходят за дверь. Но нельзя отправить их в полет без полностью работоспособной IT-системы. Кроме наклеивания бирки на багаж, все остальное делает компьютер», — пояснила эксперт.

Франция
Thomas Padilla / AP

Сбой частично связан с обновлением программного обеспечения, выпущенным крупной американской компанией по кибербезопасности CrowdStrike. Она сообщила своим клиентам рано утром в пятницу, что сбои вызваны «дефектом, обнаруженным в одном обновлении контента» программного обеспечения в операционных системах Microsoft Windows. Программы CrowdStrike используются многими компаниями, включая крупные международные банки, медицинские и энергетические компании. Это ПО обнаруживает и блокирует угрозы взлома.

Индия
Shonal Ganguly / AP

Президент и генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц извинился за последствия сбоев по всему миру, вызванных обновлением программного обеспечения, выпущенным компанией, которое нарушило работу важнейших служб здравоохранения, туризма и вещания. Выступая в программе Today на канале NBC, Курц сказал: «Мы решаем и уже решили эту проблему. По мере того, как системы возвращаются в строй, по мере их перезагрузки, они запускаются и работают», — добавил он. Курц пояснил, что обновление затронуло операционную систему Microsoft, заявив, что его компании придется дополнительно изучить «принцип работы некоторых операционных систем».

Бельгия
Harry Nakos / AP

Microsoft заявила, что «основная причина» сбоя «устранена», добавив, что остаточное воздействие все еще влияет на некоторые сервисы. «Мы принимаем дополнительные меры по смягчению последствий», — сообщила компания в соцсети X. Некоторые сервисы были восстановлены, но другие все еще борются со сбоями.

США
Stefanie Dazio / AP

Отключение затронуло банки, медицинские службы и критически важную инфраструктуру. Медицинские поставщики, включая Национальную службу здравоохранения Великобритании и одно из крупнейших в Европе медицинских учреждений на севере Германии, были парализованы. Пострадали вещательные компании в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании, включая ABC News и Sky News.

Филиппины
Ezra Acayan / Getty Images News via Getty Images

Авиакомпания AirAsia заявила, что ее «основная система бронирования и регистрации» пострадала из-за технических проблем Microsoft. Cebu Pacific Air заявила, что из-за сбоя была вынуждена выполнять все процессы вручную. Авиакомпания Singapore Airlines заявила, что ни один из ее рейсов не был отменен, но возникли технические неполадки. Пассажиры массово выкладывают в соцсетях фото посадочных талонов, заполненных вручную.

Китай
Anthony Kwan / Getty Images News via Getty Images

Международный аэропорт Таоюань на Тайване сообщил, что с проблемами из-за сбоя столкнулись несколько авиакомпаний: Jetstar, Hong Kong Express, Jeju Air и Scoot прибегли к ручной регистрации. В аэропорту Дубая заявили, что процесс регистрации на рейсы некоторых авиакомпаний пострадал, но «все уже снова работает в обычном режиме».

Италия
Luca Bruno / AP

Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели и шесть индийских авиакомпаний также сообщили о технических неполадках. Международный аэропорт Джайпура заявил, что «рейсы по всей стране» пострадали от отключения. Международный аэропорт Инчхон в Южной Корее сообщил, что пострадали Air Premia , Easter Jet и несколько других авиакомпаний. Korean Air, флагманский авиаперевозчик страны, заявил, что использует Amazon Web Services (AWS) и поэтому не пострадал.

Китай
Anthony Kwan / Getty Images News via Getty Images

Крупнейший контейнерный терминал Польши и единственный глубоководный терминал на Балтике Baltic Hub в портовом городе Гданьск в Польше сообщал, что в связи с «глобальным сбоем операционной системы Microsoft» вынужден был временно прервать работу.

Китай
Anthony Kwan / Getty Images News via Getty Images

Одно из крупнейших в Европе медицинских учреждений, расположенное в Германии, пострадало от кибератаки. Университетский медицинский центр Шлезвиг-Гольштейна (UKSH) отменил все плановые процедуры. Закрылись оба его отделения в городах Киль и Любек на севере Германии, а также амбулаторные клиники. «Уход за пациентами в UKSH, а также оказание неотложной помощи гарантированы», — говорится в заявлении центра.

Бельгия
Harry Nakos / AP

По словам эксперта по кибербезопасности Троя Ханта, глобальный сбой в работе киберсистем, который вызвал сбои в работе авиакомпаний, предприятий и служб экстренной помощи, может стать «крупнейшим сбоем в сфере IT в истории». «Я не думаю, что еще слишком рано говорить об этом: это будет самый крупный сбой в работе ИТ-систем в истории», — сказал Хант.

США
Stefanie Dazio / AP

По словам представителя Белого дома, президент США Джо Байден проинформирован о сбое, и его команда поддерживает связь с CrowdStrike и пострадавшими организациями. По словам чиновника, команда президента также взаимодействует с госагентствами, «чтобы получать обновления по каждому сектору в течение дня, и готова оказать помощь по мере необходимости».

Австралия
Lukas Coch / EPA / TASS

Владимир Терешков