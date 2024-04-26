Голосование на парламентских выборах в Индии. Фото дня

Индия, Палаккад, 26 апреля. Член избирательной комиссии наносит на указательный палец избирателя несмываемую чернильную метку, чтобы не допустить фальсификации через двойное голосование на национальных выборах. Метка избирателя обычно остается на коже в течение 72—96 часов, на ногтях и кутикулах — в течение 2—4 недель.

В ходе голосования индийцы решат, какая партия станет правящей на следующие пять лет. Выборы в Индии проходят в несколько этапов, которые будут продолжаться до 1 июня. Первый этап голосования состоялся 19 апреля, второй тур — 26 апреля. Далее, голосование будет проходить 7 мая, 13 мая, 20 мая, 25 мая и, наконец, 1 июня. Подведение итогов запланировано на 4 июня.