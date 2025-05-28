Город бесхвостых кошек: как Нагасаки стал мировой столицей бобтейлов. Фотогалерея

80% кошек в японском городе Нагасаки — это бобтейлы, они встречаются тут вдвое чаще, чем в среднем по стране. Представители этой породы настолько популярны среди горожан, что у них есть фан-клуб «Общество кошек» и специальный синтоистский храм «Омагари-нэко» (это название кошек с хвостиком-крючком).

Считается, что бобтейлы попали в Японию из Китая в VI веке вместе с буддийскими монахами, которые брали их на корабли для охоты за крысами. Но местные бобтейлы — уроженцы Голландской Ост-Индии, для которой Нагасаки в XVII-XIX веках был единственным доступным портом приема грузов. Их завезли на кораблях, где они работали крысоловами.

Обилие бобтейлов в Нагасаки, скорее всего, объясняется генетической мутацией в относительно изолированной среде, говорит ветеринар и специалист по кошкам Сошин Ямамото. По его словам, отсутствие хвоста для них — не проблема, если они «живут рядом с людьми и не прыгают и не бегают, как дикие кошки в лесу».