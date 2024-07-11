Горящий шпиль Руанского собора во Франции. Фото дня

11 июля 2024 года, Руан, Франция. На шпиле Руанского собора Парижской богоматери, который реставрируется с 2015 года, около полудня начался пожар. К вечеру возгорание удалось локализовать, но причина его возникновения до сих пор неизвестна — ее установят в ходе расследования, заявил мэр Руана Николя Майер-Россиньоль. Вокруг собора выставлено оцепление, проходящие рядом маршруты общественного транспорта изменены.

По словам реставраторов, сгорел «строительный пластик» на рабочей базе на высоте около 120 метров. Сотрудников, которые были на базе на момент возникновения пожара, удалось эвакуировать без травм. Тех, кто находился в соборе, тоже вывели. В результате никто не пострадал.