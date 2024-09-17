Госпитализация пострадавшего при взрыве пейджера в Ливане. Фото дня

17 сентября 2024 года, Ливан. В результате кибератаки на территории Ливана в разных населенных пунктах взорвались пейджеры, которыми для связи пользовались члены группировки «Хезболла». Погибли минимум восемь человек, включая одного ребенка. Количество раненых уточняется: по предварительным данным, пострадали более 2,7 тысячи человек. По некоторым данным, в Бейруте пострадал посол посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Местные источники утверждают, что сдетонировали только пейджеры новой модели, которые появились у участников «Хезболлы» в последнее время.