Государственный визит президента России в КНДР. Фото дня

Президент России Владимир Путин впервые с 2000 года побывал в столице Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Пхеньяне с официальным визитом. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын лично встречал российского лидера в аэропорту. Переговоры глав двух государств проходили в резиденции «Кымсусан».

Кроме того, президент России и глава Северной Кореи обменялись подарками. Путин подарил председателю государственных дел КНДР автомобиль российского производства класса люкс, чайный сервиз и адмиральский кортик.

Подарки от лидера КНДР президенту России, по словам его помощника Юрия Ушакова, являются художественными произведениями с изображением Путина.

Во время официального визита в КНДР лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После завершения официальной встречи Путин попрощался с Ким Чен Ыном у трапа самолета.

После КНДР президент России отправился во Вьетнам.