Григорий Мельконьянц на оглашении приговора. Фото дня

14 мая 2025 года, Москва, Россия. Сопредседатель движения наблюдателей на выборах «Голос»* Григорий Мельконьянц стоит в стеклянной кабине в зале Басманного районного суда перед оглашением приговора.

Суд признал Мельконьянца виновным в организации деятельности нежелательной организации — Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)** — и приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Мельконьянц не признал вину. «Я не унываю, вы тоже все не унывайте», — сказал он после оглашения приговора.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** признана Генпрокуратурой России нежелательной организацией