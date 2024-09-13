Григорий Мельконьянц в зале суда. Фото дня

13 сентября 2024 года, Москва, Россия. В Басманном районном суде стартовал процесс над сопредседателем «Голоса»* Григорием Мельконьянцем, которого обвиняют в связи с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO**). Мельконьянц вину не признает, а его адвокаты подчеркивают, что все изъятые у него при обыске материалы датируются периодом до 2015 года. Следующее заседание суда назначено на 16 сентября.

* Общероссийское общественное движение «Голос» внесено Минюстом России в реестр иноагентов

** Организация ENEMO признана в России нежелательной и запрещена