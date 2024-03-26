Грузовое судно снесло мост через гавань Балтимора. Фото дня

Балтимор, штат Мэриленд, США, 26 марта 2024 года. Сингапурский контейнеровоз «Дали», который шел из Балтимора в Коломбо на Шри-Ланку, врезался в опору моста Фрэнсиса Скотта Ки и обрушил конструкцию. На мосту в это время находились несколько автомобилей и рабочие. Спасатели ищут по меньшей мере семь человек, говорят власти. Двое были извлечены из реки Патапско.

Мост длиной более 2,5 км через реку Патапско и внешнюю часть гавани Балтимора был открыт в 1977 году. Он стал альтернативой для водителей, не желавших стоять в пробках в туннеле под гаванью на севере. Строительство обошлось в 141 млн долларов (около $735 млн по текущему курсу).

Мост получил название в честь Фрэнсиса Скотта Ки — автора государственного гимна США. По длине главного неразрывного пролета (366 м) конструкция занимает третье место в мире. В 2023 году по мосту проехали более 12,4 млн автомобилей.