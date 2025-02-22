ХАМАС завершил первый этап сделки по освобождению заложников. Фото дня

22 февраля 2025 года, Нусейрат, сектор Газа. Израильские заложники Элия Коэн, Омер Шем-Тов и Омер Венкерт перед освобождением показывают удостоверения, выданные палестинским радикальным движением ХАМАС.

Всего ХАМАС освободил 22 февраля шестерых израильских заложников, в том числе Таль Шохам, Авера Менгисту и Хишама ас-Саида. Последние двое находились в плену более десяти лет. Передача проходила в трех разных населенных пунктах анклава — Нуйсерате, Газе и Рафахе. Израильтян вывезли на машинах Красного Креста и передали военным ЦАХАЛ. В ответ Израиль отпустил на свободу 602 палестинских заключенных.

Освобожденные 22 февраля израильтяне — последние из оставшихся в живых заложников, которых ХАМАС обязался вернуть в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня, заключенного месяцем ранее. Этот эпизод обмена стал седьмым. В ходе первого этапа стороны договорились обменять 33 израильских заложника на около 1900 палестинских заключенных.

19 февраля ХАМАС заявил, что готов освободить всех оставшихся заложников в ходе одного обмена, если соглашение о прекращении огня с Израилем перейдет на вторую фазу. В заключении у палестинского движения остаются еще 58 человек. Считается, что 34 из них мертвы.