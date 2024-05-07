Инаугурации президентов России. Как они проходили с 1991 по 2024 год

7 мая Владимир Путин в пятый раз официально вступил в должность президента России. В истории страны это восьмая инаугурация на пост главы государства: первая состоялась 10 июля 1991 года. Как проходили церемонии вступления президентов в должность с 1991 по 2024 год — в фотогалерее RTVI.