Инаугурации президентов России. Как они проходили с 1991 по 2024 год
7 мая Владимир Путин в пятый раз официально вступил в должность президента России. В истории страны это восьмая инаугурация на пост главы государства: первая состоялась 10 июля 1991 года. Как проходили церемонии вступления президентов в должность с 1991 по 2024 год — в фотогалерее RTVI.
Инаугурация Бориса Ельцина 10 июля 1991 года. Президент РСФСР Борис Николаевич Ельцин и президент СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев (слева направо) Юрий Лизунов, Александр Чумичев / ТАСС
Вторая инаугурация Ельцина 9 августа 1996 года. Патриарх Московской и Всея Руси Алексий Второй (крайний справа) выступает с напутственным словом к Президенту РФ Борису Ельцину (второй слева). Слева — председатель правительства РФ Виктор Черномырдин, справа налево от Патриарха — председатель Госдумы Геннадий Селезнев и председатель Совета Федерации Егор Строев Александр Чумичев, Александр Сенцов / ТАСС
Первая инаугурация в должность президента России, Владимира Путина 7 мая 2000 года. Владимир Путин произносит присягу во время инаугурации, которая проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Справа — первый президент России Борис Ельцин Сергей Величкин, Владимир Родионов / ТАСС
Вторая инаугурация Владимира Путина 7 мая 2004 года. Владимир Путин во время произнесения присяги. Слева — председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, справа — председатели палат Федерального собрания РФ Сергей Миронов и Борис Грызлов Алексей Панов / ТАСС
Инаугурация Дмитрия Медведева 7 мая 2008 года. Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Дмитрия Медведева в Большом Кремлевском дворце, Москва, Россия Дмитрий Астахов / ТАСС
Третья инаугурация Владимира Путина 7 мая 2012 года. Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Пресс-служба президента России
Четвертая инаугурация Владимира Путина 7 мая 2018 года. Торжественная церемония вступления в должность президента России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Пресс-служба президента России
Владимир Путин на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце 7 мая 2024 года Сергей Бобылев / ТАСС