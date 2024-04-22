Индийские свалки в День Земли. Фотогалерея

День Земли, который отмечается 22 апреля, в этом году посвящен борьбе с пластмассой. Исследования показали, что пластмасса распадается на мельчайшие фрагменты, которые выделяют токсичные химикаты. Они связаны с различными проблемами здоровья человека — от болезни Альцгеймера до мужского бесплодия и ожирения, подчеркивают организаторы Дня Земли. К примеру, Индия производит 26 тыс. пластиковых отходов каждый день. Как выглядят свалки в городах страны — в фотогалерее RTVI.