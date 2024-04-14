Иранские ракеты в небе над Тель-Авивом. Фото дня

Тель-Авив, Израиль, 14 апреля 2024 года. В небе над столицей Израиля видны вспышки после атаки со стороны Ирана. Иран запустил по Израилю сотни беспилотников и ракет, но почти все они, как заверил ЦАХАЛ, были сбиты еще на подлете к границе. В уничтожении дронов и снарядов участвовали американские и иорданские военные.

Израильские власти утверждают, что иранская атака не причинила никакого ущерба, кроме незначительных повреждений от ракеты на южной военной базе. Погибших нет, пострадал 31 человек, включая получившую тяжелое ранение семилетнюю девочку в бедуинской деревне.

Теперь Израиль готовит ответный удар. СМИ напоминают инсайдерские данные о том, что обсуждается вариант атаки на объекты иранской ядерной программы.