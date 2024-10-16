Lifestyle
16.10.2024 / 16:11

Ирина Шейк, сестры Хадид и Адриана Лима. Как прошло первое шоу Victoria’s Secret после шестилетнего перерыва

Модель Джиджи Хадид во время показа Victoria's Secret Fashion Show
Модель Джиджи Хадид во время показа Victoria's Secret Fashion Show
Evan Agostini / Invision / AP

15 октября в Нью-Йорке состоялось возвращение Victoria’s Secret на подиум. После шестилетнего перерыва бренд решил вновь устроить грандиозное шоу, собрав на нем как легендарных «ангелов», так и новых моделей.

Открыла показ Джиджи Хадид, за ней на подиум вышла ее сестра Белла. В шоу вернулись признанные секс-символы Victoria’s Secret: Алессандра Амбросио, Кэндис Свейнпол и Адриана Лима, а также иконы нового поколения Тейлор Хилл и Барбара Палвин.

Большим сюрпризом стало появление на подиуме 50-летней Кейт Мосс и 56-летней Карлы Бруни. На показе также блистали Ирина Шейк и Виттория Черетти, девушка Леонардо Ди Каприо.

Белла Хадид
Dimitrios Kambouris / Getty Images for Victoria’s Secret

Алессандра Амбросио
Evan Agostini / Invision / AP

Адриана Лима
Evan Agostini / Invision / AP

Кэндис Свейнпол
Evan Agostini / Invision / AP

Тейлор Хилл
Evan Agostini / Invision / AP

Барбара Палвин
Evan Agostini / Invision / AP

Кейт Мосс
Evan Agostini / Invision / AP

Карла Бруни
Evan Agostini / Invision / AP

Ирина Шейк
Evan Agostini / Invision / AP

Виттория Черетти
Taylor Hill / WireImage / Getty Images

В этом году к ряду «ангелов» присоединилась российская модель Виктория Евсеева, ставшая одним из главных открытий шоу. На показе появились и плюс-сайз-модели Эшли Грэм и Джилл Кортлев, а также Ева Герцигова, известная как «Мэрилин Монро 90-х». Перед гостями выступила Шер, спевшая свои хиты во время показа, а завершила шоу Тайра Бэнкс, одна из первых «ангелов» бренда.

Виктория Евсеева
Taylor Hill / WireImage / Getty Images

Эшли Грэм
Evan Agostini / Invision / AP

Джилл Кортлев
Taylor Hill / WireImage / Getty Images

Ева Герцигова
Evan Agostini / Invision / AP

Шер
Evan Agostini / Invision / AP

Тайра Бэнкс
Evan Agostini / Invision / AP

«Вы никогда не будете слишком молоды, чтобы улыбаться глазами. Вы никогда не будете слишком стары, чтобы мечтать. И я надеюсь, что вы сделаете и то и другое вместе со мной завтра, когда я снова буду зажигать на подиуме Victoria’s Secret спустя почти 20 лет!» — написала Бэнкс накануне шоу.

На YouTube видео с показа набрало более 8 млн просмотров менее, чем за сутки.

В 2019 году Victoria’s Secret отказался от традиционных шоу из-за критики в адрес бренда за пропаганду нереалистичных стандартов красоты, также бренд осуждали за отсутствие инклюзивности и бодипозитива. Тогда в интервью журналу Vogue президент Victoria’s Secret Эдвард Разек заявил, что в показах компании не будут участвовать плюс-сайз-модели. После этого компания стала уделять больше внимания бодипозитиву, но к росту продаж это не привело.

Виттория Черетти, Лейла Этенган, Джоан Смоллс, Карла Бруни, Ева Герцигова и Андреа Дьякону (слева направо)
Evan Agostini / Invision / AP