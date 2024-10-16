Ирина Шейк, сестры Хадид и Адриана Лима. Как прошло первое шоу Victoria’s Secret после шестилетнего перерыва

15 октября в Нью-Йорке состоялось возвращение Victoria’s Secret на подиум. После шестилетнего перерыва бренд решил вновь устроить грандиозное шоу, собрав на нем как легендарных «ангелов», так и новых моделей.

Открыла показ Джиджи Хадид, за ней на подиум вышла ее сестра Белла. В шоу вернулись признанные секс-символы Victoria’s Secret: Алессандра Амбросио, Кэндис Свейнпол и Адриана Лима, а также иконы нового поколения Тейлор Хилл и Барбара Палвин.

Большим сюрпризом стало появление на подиуме 50-летней Кейт Мосс и 56-летней Карлы Бруни. На показе также блистали Ирина Шейк и Виттория Черетти, девушка Леонардо Ди Каприо.

В этом году к ряду «ангелов» присоединилась российская модель Виктория Евсеева, ставшая одним из главных открытий шоу. На показе появились и плюс-сайз-модели Эшли Грэм и Джилл Кортлев, а также Ева Герцигова, известная как «Мэрилин Монро 90-х». Перед гостями выступила Шер, спевшая свои хиты во время показа, а завершила шоу Тайра Бэнкс, одна из первых «ангелов» бренда.

«Вы никогда не будете слишком молоды, чтобы улыбаться глазами. Вы никогда не будете слишком стары, чтобы мечтать. И я надеюсь, что вы сделаете и то и другое вместе со мной завтра, когда я снова буду зажигать на подиуме Victoria’s Secret спустя почти 20 лет!» — написала Бэнкс накануне шоу.

На YouTube видео с показа набрало более 8 млн просмотров менее, чем за сутки.

В 2019 году Victoria’s Secret отказался от традиционных шоу из-за критики в адрес бренда за пропаганду нереалистичных стандартов красоты, также бренд осуждали за отсутствие инклюзивности и бодипозитива. Тогда в интервью журналу Vogue президент Victoria’s Secret Эдвард Разек заявил, что в показах компании не будут участвовать плюс-сайз-модели. После этого компания стала уделять больше внимания бодипозитиву, но к росту продаж это не привело.