Визуал
05.07.2025 / 18:36

Истребители над Белым домом: как США отметили День независимости

Фейерверк на Национальной аллее над Мемориалом Линкольна, Монументом Вашингтона и зданием Капитолия США во время празднования Дня независимости в Вашингтоне. Округ Колумбия, США, 4 июля 2025 года
Фейерверк на Национальной аллее над Мемориалом Линкольна, Монументом Вашингтона и зданием Капитолия США во время празднования Дня независимости в Вашингтоне. Округ Колумбия, США, 4 июля 2025 года
Mariam Zuhaib / AP

4 июля Соединенные Штаты Америки отметили свой национальный праздник ― День независимости. В этот день в 1776 году была подписана Декларация о независимости, в которой британские колонии в Северной Америке официально объявили о своем отделении от Великобритании.

В этот день по всей стране проводятся парады, карнавалы, концерты, спортивные матчи и пикники, а вечером торжества завершаются грандиозными фейерверками. Как это было — в фотогалерее RTVI.

Военные самолеты ВВС США F-22 совершают облет Белого дома во время празднования Дня независимости в Вашингтоне. Округ Колумбия, США, 4 июля 2025 года
Bonnie Cash / EPA / TASS

Женщина с бантом в цветах флага США в ожидании ежегодного фейерверка в честь Дня независимости. Нью-Йорк, США, 4 июля 2025 года
Olga Fedorova / EPA / TASS

Участники парада в честь Дня независимости в Санта-Монике. Калифорния, США, 4 июля 2025 года
Richard Vogel / AP

Член автомобильного клуба Dogtown Car Club во время парада в честь Дня независимости в Санта-Монике. Калифорния, 4 июля 2025 года
Richard Vogel / AP

Дональд Трамп стучит молотком после подписания «Большого прекрасного закона» о бюджете и налогах в День независимости на лужайке Белого дома. Вашингтон, округ Колумбия, 4 июля 2025 года
Alex Brandon / Getty Images News via Getty Images

Барабанщики 5-го корпуса и 3-го пехотного полка (Старой гвардии) армии США выступают на праздновании Дня независимости у здания Национального архива. Вашингтон, США, 4 июля 2025 года
Mark Schiefelbein / AP

Mark Schiefelbein / AP

Люди в ожидании ежегодного фейерверка в честь Дня независимости в Нью-Йорке. Штат Нью-Йорк, США, 4 июля 2025 года
Olga Fedorova / EPA / TASS

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает с программной речью перед новыми гражданами в День независимости в поместье Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон. Александрия, штат Вирджиния, США, 4 июля 2025 года
Rod Lamkey / AP

Женщина из Сирии вытирает слезы во время церемонии натурализации в День независимости в поместье Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон. Александрия, штат Вирджиния, США, 4 июля 2025 года
Rod Lamkey / AP

Мужчина из Зимбабве слушает речь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера перед новыми гражданами в День независимости в поместье Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон. Александрия, штат Вирджиния, США, 4 июля 2025 года
Rod Lamkey / AP

Люди принимают присягу на верность натурализации во время празднования Дня независимости в Локаст-Гроув, национальной исторической достопримечательности. Луисвилл, штат Кентукки, США, 4 июля 2025 года
Jon Cherry / AP

Отражение праздничного фейерверка в многоквартирном доме. Канзас-Сити, штат Миссури, 4 июля 2025 года
Charlie Riedel / AP

Фейерверк в честь Дня независимости над стадионом Coors Field после бейсбольного матча между «Колорадо Рокиз» и «Чикаго Уайт Сокс». Денвер, штат Колорадо, США, 4 июля 2025 года
David Zalubowski / AP

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп целуются, наблюдая за фейерверком в честь Дня независимости в Белом доме. Вашингтон, округ Колумбия, США, 4 июля 2025 года
Eric Lee / Getty Images News via Getty Images

Салют в Нью-Йорке в честь Дня независимости. Штат Нью-Йорк, США, 4 июля 2025 года
Olga Fedorova / EPA / TASS

Максим Кардопольцев