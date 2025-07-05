Истребители над Белым домом: как США отметили День независимости

Фейерверк на Национальной аллее над Мемориалом Линкольна, Монументом Вашингтона и зданием Капитолия США во время празднования Дня независимости в Вашингтоне. Округ Колумбия, США, 4 июля 2025 года

4 июля Соединенные Штаты Америки отметили свой национальный праздник ― День независимости. В этот день в 1776 году была подписана Декларация о независимости, в которой британские колонии в Северной Америке официально объявили о своем отделении от Великобритании.

В этот день по всей стране проводятся парады, карнавалы, концерты, спортивные матчи и пикники, а вечером торжества завершаются грандиозными фейерверками. Как это было — в фотогалерее RTVI.