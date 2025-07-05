Истребители над Белым домом: как США отметили День независимости
4 июля Соединенные Штаты Америки отметили свой национальный праздник ― День независимости. В этот день в 1776 году была подписана Декларация о независимости, в которой британские колонии в Северной Америке официально объявили о своем отделении от Великобритании.
В этот день по всей стране проводятся парады, карнавалы, концерты, спортивные матчи и пикники, а вечером торжества завершаются грандиозными фейерверками. Как это было — в фотогалерее RTVI.
Военные самолеты ВВС США F-22 совершают облет Белого дома во время празднования Дня независимости в Вашингтоне. Округ Колумбия, США, 4 июля 2025 года Bonnie Cash / EPA / TASS
Женщина с бантом в цветах флага США в ожидании ежегодного фейерверка в честь Дня независимости. Нью-Йорк, США, 4 июля 2025 года Olga Fedorova / EPA / TASS
Участники парада в честь Дня независимости в Санта-Монике. Калифорния, США, 4 июля 2025 года Richard Vogel / AP
Член автомобильного клуба Dogtown Car Club во время парада в честь Дня независимости в Санта-Монике. Калифорния, 4 июля 2025 года Richard Vogel / AP
Дональд Трамп стучит молотком после подписания «Большого прекрасного закона» о бюджете и налогах в День независимости на лужайке Белого дома. Вашингтон, округ Колумбия, 4 июля 2025 года Alex Brandon / Getty Images News via Getty Images
Барабанщики 5-го корпуса и 3-го пехотного полка (Старой гвардии) армии США выступают на праздновании Дня независимости у здания Национального архива. Вашингтон, США, 4 июля 2025 года Mark Schiefelbein / AP
Mark Schiefelbein / AP
Люди в ожидании ежегодного фейерверка в честь Дня независимости в Нью-Йорке. Штат Нью-Йорк, США, 4 июля 2025 года Olga Fedorova / EPA / TASS
Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает с программной речью перед новыми гражданами в День независимости в поместье Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон. Александрия, штат Вирджиния, США, 4 июля 2025 года Rod Lamkey / AP
Женщина из Сирии вытирает слезы во время церемонии натурализации в День независимости в поместье Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон. Александрия, штат Вирджиния, США, 4 июля 2025 года Rod Lamkey / AP
Мужчина из Зимбабве слушает речь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера перед новыми гражданами в День независимости в поместье Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон. Александрия, штат Вирджиния, США, 4 июля 2025 года Rod Lamkey / AP
Люди принимают присягу на верность натурализации во время празднования Дня независимости в Локаст-Гроув, национальной исторической достопримечательности. Луисвилл, штат Кентукки, США, 4 июля 2025 года Jon Cherry / AP
Отражение праздничного фейерверка в многоквартирном доме. Канзас-Сити, штат Миссури, 4 июля 2025 года Charlie Riedel / AP
Фейерверк в честь Дня независимости над стадионом Coors Field после бейсбольного матча между «Колорадо Рокиз» и «Чикаго Уайт Сокс». Денвер, штат Колорадо, США, 4 июля 2025 года David Zalubowski / AP
Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп целуются, наблюдая за фейерверком в честь Дня независимости в Белом доме. Вашингтон, округ Колумбия, США, 4 июля 2025 года Eric Lee / Getty Images News via Getty Images
Салют в Нью-Йорке в честь Дня независимости. Штат Нью-Йорк, США, 4 июля 2025 года Olga Fedorova / EPA / TASS