Визуал
17.03.2024 / 21:24

Извержение «Черной горы». Как горела Масленица в «Никола-Ленивце»

Извержение «Черной горы». Как горела Масленица в «Никола-Ленивце»
RTVI

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области на Масленицу прошло традиционное мероприятие по сжиганию грандиозного «чучела», которое в 2024 году представляло собой «Черную гору». Это мероприятие, которое организаторы назвали «извержением никола-ленивецкого вулкана», можно было наблюдать в режиме реального времени благодаря онлайн-трансляции.

Грозная огнедышащая гора проснулась, к небу взметнулись искры, а затем по дымящимся склонам сошла пылающая лава, прокладывая дорогу весне и свету — так описали происходящее представители «Николы-Ленивца».

«Вулкан сгорел, оставшись навсегда искрами в сердце», — гласит сообщение в телеграм-канале арт-парка, опубликованное после праздника. Организаторы поблагодарили Константина Фоминова и его команду, которые в нынешнем году отвечали за идею масленичного «чучела» и ее реализацию.

«Никола-Ленивец» — это единственный в России парк, где представлены ландшафтные инсталляции и объекты ленд—арта лучших российских и зарубежных авторов, многие из которых стали знаковыми для современного искусства.

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI

RTVI