Извержение «Черной горы». Как горела Масленица в «Никола-Ленивце»

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области на Масленицу прошло традиционное мероприятие по сжиганию грандиозного «чучела», которое в 2024 году представляло собой «Черную гору». Это мероприятие, которое организаторы назвали «извержением никола-ленивецкого вулкана», можно было наблюдать в режиме реального времени благодаря онлайн-трансляции.

Грозная огнедышащая гора проснулась, к небу взметнулись искры, а затем по дымящимся склонам сошла пылающая лава, прокладывая дорогу весне и свету — так описали происходящее представители «Николы-Ленивца».

«Вулкан сгорел, оставшись навсегда искрами в сердце», — гласит сообщение в телеграм-канале арт-парка, опубликованное после праздника. Организаторы поблагодарили Константина Фоминова и его команду, которые в нынешнем году отвечали за идею масленичного «чучела» и ее реализацию.

«Никола-Ленивец» — это единственный в России парк, где представлены ландшафтные инсталляции и объекты ленд—арта лучших российских и зарубежных авторов, многие из которых стали знаковыми для современного искусства.