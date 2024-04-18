Извержение вулкана Руанг в Индонезии. Фото дня

Индонезия, Северный Сулавеси, 18 апреля. Проснувшийся вечером 16 апреля вулкан Руанг высотой 725 метров продолжает извергаться. В индонезийском Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф сообщили, что за последние 24 часа произошло как минимум пять крупных взрывов. Во время самого мощного извержения вулкан выбросил столб пепла на высоту около 3 км, повреждены линии связи.

Уровень тревоги в регионе повышен до наивысшего, четвертого. Объявлено предупреждение о цунами. Согласно прогнозам специалистов, высота волн может достигнуть 25 м. Власти планируют эвакуировать 11 тыс. жителей из близлежащих к вулкану районов, а также с отдаленного острова Тагуланданг, где проживает около 20 тысяч человек.