Как боливийцы просят любви и денег у черепов предков. Фотогалерея

Сотни боливийских верующих пришли на муниципальное кладбище Ла-Паса с человеческими черепами, украшенными цветами. Так проходит фестиваль Fiesta de las Ñatitas — обычай, укоренившийся в Андском регионе, но не признанный католической церковью.

Согласно боливийским поверьям, верующие просят у Ñatitas здоровья, денег, любви и других благ. Во время фестиваля люди бросают в них листья коки и цветы и засовывают между зубов сигареты, надевают темные очки и шляпы. Некоторые черепа хранятся в стеклянных футлярах, а другие — в коробках из-под обуви, украшенных цветами.

Gaston Brito / Getty ImagesФестиваль представляет собой смесь культа предков андских племен и католических верований. Эксперты говорят, что в доколумбовы времена черепа было принято хранить в качестве трофеев и выставлять их на всеобщее обозрение, они символизировали смерть и возрождение.

Антрополог Милтон Эйзагирре, научный сотрудник Национального музея этнографии и фольклора, объяснил, что в андской культуре смерть связана с жизнью.

Juan Karita / AP

«Умершие находятся под землей, в земле, поэтому они связаны с растениями, которые вот-вот появятся на свет», — пояснил ученый.