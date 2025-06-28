Как древние состязания воинов стали народным праздником в Бурятии. Фотогалерея

В Бурятии 28 июня проводится традиционный спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбаан», история которого уходит корнями в военные смотры для отбора лучших воинов их всех улусов, родов и племен. Участники соревнуются в бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», стрельбе из национального лука «Сурхарбаан» и конных скачках «Мори урилдаан».

Одним из самых зрелищных состязаний является стрельба из традиционного бурятского лука, который делается из березы и покрывается пластинами из рога буйвола, а с внешней стороны для эластичности обклеивается конскими сухожилиями.

Стрелы с деревянными бочонками булсуу вместо наконечников ярко раскрашивают, а вместо мишеней используют специальные кегли — суры (набитые шерстью подушечки из плотной ткани высотой 10 сантиметров).

Поединки борцов «Бухэ барилдаан» проходят на открытом пространстве и заканчиваются победой того, кто первым коснётся земли любой частью тела, кроме подошв ног и кистей рук.

Традиционно скачки «Мори урилдаан» проходили на лошадях бурятской породы, но сейчас это лишь одна из категорий, как и наездники в национальных костюмах.

Лошадей специально готовят к скачкам за несколько недель до праздника, занимаются этим ладильщики (многоопытные знатоки скачек, практически всегда — бывшие участники и победители соревнований).

Наездниками (хулэк) обычно бывают подростки или молодые люди, хотя ограничений по возрасту нет. Искусный наездник погоняет коня двумя плетьми, опустив уздечку.

Помимо стрельбы из лука, борьбы и скачек, программа праздничных состязаний включает гиревой спорт, шахматы «Шатар», игру в кости «Шагай наадан», «hээр шаалга» (разбивание хребтовой кости), перетягивание каната и конкурс национального костюма.

Для боя или охоты буряты не использовали лук с конца XIX века, но с тех пор состязание в меткости стрелков стало частью национального мужского троеборья — «трёх игр мужей» — наравне с борьбой и конными скачками.

Неслучайно большинство мастеров спорта по стрельбе из классического лука в России — уроженцы Забайкалья.

Впрочем, на «Наадан-Сурхарбаан» посоревноваться в меткости выходят и женщины, а национальные костюмы делают это зрелище еще более эффектным.

Победитель в борцовском поединке исполняет «танец орла», в награду получая живого барана, которого должен унести на руках, хотя в наши дни призом может стать, например, автомобиль.