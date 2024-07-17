Визуал
17.07.2024 / 18:06

Как мусульмане во всем мире отметили праздник Ашура

Ирак
Ирак
Anmar Khalil / AP

16 июля мусульмане всего мира отметили день Ашура. Как прошло его празднование в разных странах мира — в фотогалерее RTVI.

Смысл дня Ашура для разных течений ислама отличается. Так, шииты выражают скорбь об убитом внуке пророка Мухаммада имаме Хусейне, погибшем в Кербельской битве в 680 году. В ходе процессий они совершают ритуалы самоистязания, что символизирует страдания имама перед мученической смертью. В свою очередь, традиции суннитов более праздничные — в день Ашура они соблюдают добровольный пост и вспоминают важные для ислама события: рождение первого человека Адама, завершение Великого потопа, прибытие Ноева Ковчега (в арабской традиции его звали Нух), а также спасение пророка Мусы (Моисея).

Индия
Bikas Das / AP

Ирак
Anmar Khalil / AP

Турция
Erdem Sahin / EPA / TASS

Турция
Erdem Sahin / EPA / TASS

Ирак
Anmar Khalil / AP

Ирак
Anmar Khalil / AP

Индия
Dar Yasin / AP

Индия
Bikas Das / AP

Индия
Bikas Das / AP

Ирак
Hadi Mizban / AP

Иран
Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Иран
Abedin Taherkenareh / EPA / TASS

Иран
Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Иран
Hadi Mizban / AP

Ирак
Anmar Khalil / AP

Ирак
Murtadha Al-Sudani / Anadolu via Getty Images

Пакистан
Bilawal Arbab / EPA / TASS

Ливан
Mohammed Zaatari / AP

Пакистан
Anjum Naveed / AP

Ливан
Mohammed Zaatari / AP

Йемен
Mohammed Hamoud / Getty Images News via Getty Images

Владимир Терешков