Как мусульмане во всем мире отметили праздник Ашура

16 июля мусульмане всего мира отметили день Ашура. Как прошло его празднование в разных странах мира — в фотогалерее RTVI.

Смысл дня Ашура для разных течений ислама отличается. Так, шииты выражают скорбь об убитом внуке пророка Мухаммада имаме Хусейне, погибшем в Кербельской битве в 680 году. В ходе процессий они совершают ритуалы самоистязания, что символизирует страдания имама перед мученической смертью. В свою очередь, традиции суннитов более праздничные — в день Ашура они соблюдают добровольный пост и вспоминают важные для ислама события: рождение первого человека Адама, завершение Великого потопа, прибытие Ноева Ковчега (в арабской традиции его звали Нух), а также спасение пророка Мусы (Моисея).