Как отмечают праздник весны и труда в России. Фотогалерея

Первого мая в десятках стран, включая Россию, отмечается День труда. В советское время Первомай считался праздником рабочих: как выражался Ленин, в этот день они праздновали «пробуждение к свету и знанию, объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения, за социалистическое устройство общества».

Сейчас этот день, судя по опросам, приятно ассоциируется у большинства россиян с дополнительным выходным и открытием дачного сезона. Тем не менее во многих городах 1 мая по-прежнему проходят демонстрации. Например, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялось шествие «Май! Труд крут!»

Напротив Большого театра в Москве возле памятника Карла Маркса прошла акция КПРФ — правда, в формате встречи с избирателями, а вот в Новосибирске партия организовала митинг. В Екатеринбурге на главном стадионе города провели Праздник весны и труда. Как и где еще отмечали Первомай — в фотогалерее RTVI.