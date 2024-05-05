Как православные христиане по всему миру встречали Пасху. Фотогалерея

Православные христиане всего мира 5 мая отмечают Пасху. Воскресение Христово — центральное событие Священной истории, один из самых древних и важных христианских праздников.

Традиционное праздничное богослужение, которое проводится в православных храмах по всему миру, включает в себя Пасхальную полунощницу, крестный ход, заутреню и Пасхальную литургию, в ходе которой читают Евангелие на русском, церковнославянском, латинском и греческом языках.

В конце заутрени священники и прихожане христосуются — обмениваются пасхальными яйцами, трижды целуясь и приветствуя друг друга фразой «Христос воскресе!», в ответ на которую следует произнести: «Воистину воскрес!»