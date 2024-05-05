Как православные христиане по всему миру встречали Пасху. Фотогалерея
Православные христиане всего мира 5 мая отмечают Пасху. Воскресение Христово — центральное событие Священной истории, один из самых древних и важных христианских праздников.
Традиционное праздничное богослужение, которое проводится в православных храмах по всему миру, включает в себя Пасхальную полунощницу, крестный ход, заутреню и Пасхальную литургию, в ходе которой читают Евангелие на русском, церковнославянском, латинском и греческом языках.
В конце заутрени священники и прихожане христосуются — обмениваются пасхальными яйцами, трижды целуясь и приветствуя друг друга фразой «Христос воскресе!», в ответ на которую следует произнести: «Воистину воскрес!»
Пасхальная процессия в православной церкви Святого Духа в Вильнюсе, Литва Mindaugas Kulbis / AP
Участницы акции протеста против закона об иноагентах с национальными флагами Грузии на службе в честь православной Пасхи в Троицком соборе в Тбилиси, Грузия Zurab Tsertsvadze / AP
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) на пасхальной службе в храме Христа Спасителя Валерий Шарифулин / ТАСС
Служба в честь православной Пасхи в Троицком соборе в Тбилиси, Грузия Zurab Tsertsvadze / AP
Освящение пасхального угощения на территории 72-й отдельной механизированной бригады в Днепропетровской области, Украина Francisco Seco / AP
Военнослужащий ВСУ ставит свечи на пасхальной службе в украинской части Донецкой области Francisco Seco / AP
Верующие на пасхальной службе в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске Кирилл Кухмарь / ТАСС
Пасхальная служба в Санкт-Петербурге, Россия Dmitri Lovetsky / AP
Египетские копты — представители одной из древнейших ветвей христианства — на мессе Воскресения Христова в церкви Святого Марка Маади в Каире Аmr Nabil / AP
Паломники на церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима Ohad Zwigenberg / AP
Православные верующие стоят возле бара со свечой, зажженной от Благодатного огня во время празднования православной Пасхи в Айя-Напе, Кипр Petros Karadjias / AP
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня за день до Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме Ohad Zwigenberg / AP
Отец Амвросий освящает пасхальные куличи и яйца накануне празднования православной Пасхи у храма Михаила Архангела в Грозном Елена Афонина / ТАСС
Дети из армянской общины держат шоколадные яйца, подаренные им на православной пасхальной службе в армянском соборе в Бухаресте, Румыния Vadim Ghirda / AP
Эфиопские православные паломники присоединились к процессии Благодатного огня в монастыре Дейр аль-Султан на крыше Храма Гроба Господня в Старом городе Иерусалима Leo Correa / AP