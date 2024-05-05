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05.05.2024 / 11:43

Как православные христиане по всему миру встречали Пасху. Фотогалерея

Как православные христиане по всему миру встречали Пасху. Фотогалерея
Mohamed Elshahed / Getty Images

Православные христиане всего мира 5 мая отмечают Пасху. Воскресение Христово — центральное событие Священной истории, один из самых древних и важных христианских праздников.

Традиционное праздничное богослужение, которое проводится в православных храмах по всему миру, включает в себя Пасхальную полунощницу, крестный ход, заутреню и Пасхальную литургию, в ходе которой читают Евангелие на русском, церковнославянском, латинском и греческом языках.

В конце заутрени священники и прихожане христосуются — обмениваются пасхальными яйцами, трижды целуясь и приветствуя друг друга фразой «Христос воскресе!», в ответ на которую следует произнести: «Воистину воскрес!»

Пасхальная процессия в православной церкви Святого Духа в Вильнюсе, Литва
Mindaugas Kulbis / AP

Участницы акции протеста против закона об иноагентах с национальными флагами Грузии на службе в честь православной Пасхи в Троицком соборе в Тбилиси, Грузия
Zurab Tsertsvadze / AP

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) на пасхальной службе в храме Христа Спасителя
Валерий Шарифулин / ТАСС

Служба в честь православной Пасхи в Троицком соборе в Тбилиси, Грузия
Zurab Tsertsvadze / AP

Освящение пасхального угощения на территории 72-й отдельной механизированной бригады в Днепропетровской области, Украина
Francisco Seco / AP

Военнослужащий ВСУ ставит свечи на пасхальной службе в украинской части Донецкой области
Francisco Seco / AP

Верующие на пасхальной службе в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Пасхальная служба в Санкт-Петербурге, Россия
Dmitri Lovetsky / AP

Египетские копты — представители одной из древнейших ветвей христианства — на мессе Воскресения Христова в церкви Святого Марка Маади в Каире
Аmr Nabil / AP

Паломники на церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима
Ohad Zwigenberg / AP

Православные верующие стоят возле бара со свечой, зажженной от Благодатного огня во время празднования православной Пасхи в Айя-Напе, Кипр
Petros Karadjias / AP

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня за день до Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме
Ohad Zwigenberg / AP

Отец Амвросий освящает пасхальные куличи и яйца накануне празднования православной Пасхи у храма Михаила Архангела в Грозном
Елена Афонина / ТАСС

Дети из армянской общины держат шоколадные яйца, подаренные им на православной пасхальной службе в армянском соборе в Бухаресте, Румыния
Vadim Ghirda / AP

Эфиопские православные паломники присоединились к процессии Благодатного огня в монастыре Дейр аль-Султан на крыше Храма Гроба Господня в Старом городе Иерусалима
Leo Correa / AP

Екатерина Дериглазова