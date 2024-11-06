Как проходила предвыборная гонка в США. Фотогалерея

Президентская гонка 2024 года между республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Камалой Харрис стала одним из самых напряженных и непредсказуемых политических событий в современной истории США. Кампания была полна острых высказываний, митингов и дебатов и отражала глубокие разногласия в обществе. Яркие моменты самой дорогой предвыборной гонки в истории Америки — в фотогалерее RTVI.