Как проходила предвыборная гонка в США. Фотогалерея
Президентская гонка 2024 года между республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Камалой Харрис стала одним из самых напряженных и непредсказуемых политических событий в современной истории США. Кампания была полна острых высказываний, митингов и дебатов и отражала глубокие разногласия в обществе. Яркие моменты самой дорогой предвыборной гонки в истории Америки — в фотогалерее RTVI.
Харрис и ее кандидат в вице-президенты Тим Уолз на предвыборном митинге в Глендейле, штат Аризона, 9 августа Julia Nikhinson / AP
Трамп и Харрис на дебатах на телеканале ABC News, 10 сентября Alex Brandon / AP
Eric Gay / AP
Трамп в окружении агентов Секретной службы США в день покушения на него во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля Evan Vucci / AP
Предвыборная агитация Трампа рядом с залом, в котором прошла траурная церемония в память о пожарном Кори Комператоре, который погиб в день покушения на республиканца, Фрипорт, штат Пенсильвания, 18 июля Eric Gay / AP
Харрис на предвыборном митинге в Шарлотте, штат Северная Каролина, 12 сентября Jacquelyn Martin / AP
Отражение предвыборного митинга в солнцезащитных очках Лары Трамп, международный аэропорт Уилмингтона, 21 сентября Alex Brandon / AP
Сторонники Харрис на митинге во Флинте, штат Мичиган, 4 октября Carolyn Kaster / AP
Трамп слушает выступление Илона Маска во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, 5 октября Julia Demaree Nikhinson / AP
Харрис общается с ведущими во время рекламной паузы на шоу The View, 8 октября Jacquelyn Martin / AP
Перед выступлением Трампа на предвыборном митинге в Салеме, штат Вирджиния, 2 ноября Steve Helber / AP
Зрители аплодируют речи Харрис во время предвыборного мероприятия в Атланте, 19 октября Jacquelyn Martin / AP
Рэпер Эминем приветствует зрителей вместе с бывшим президентом Бараком Обамой на предвыборном митинге в поддержку Харрис в Детройте, 22 октября Paul Sancya / AP
Харрис и бывшая первая леди Мишель Обама перед выступлением во время предвыборного митинга в Каламазу, штат Мичиган, 26 октября Jacquelyn Martin / AP
Рабочий устанавливает таблички перед выступлением Трампа на предвыборном митинге в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, 27 октября Julia Demaree Nikhinson / AP
Харрис идет на посадку в самолет Air Force Two перед вылетом из регионального аэропорта округа Дейн в Мэдисоне, штат Вирджиния, 31 октября Brendan Smialowski / AP
Харрис на предвыборном митинге в Атланте, 2 ноября Brynn Anderson / AP
Перед началом предвыборного митинга Трампа в Мейконе, штат Гавайи, 3 ноября Mike Stewart / AP
Трамп прибывает на предвыборный митинг в Литице, штат Пенсильвания, 3 ноября Evan Vucci / AP
Самолет Трампа готовится к посадке во время предвыборного митинга в Кинстоне, штат Северная Каролина, 3 ноября Evan Vucci / AP
Политическая реклама Харрис в Лас-Вегасе, 4 ноября John Locher / AP
Трамп спускается к сторонникам в конференц-центре Палм-Бич в ночь подсчета голосов, штат Флорида, 6 ноября Julia Demaree Nikhinson / AP