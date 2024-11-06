Визуал
06.11.2024 / 21:46

Как проходила предвыборная гонка в США. Фотогалерея

Как проходила предвыборная гонка в США. Фотогалерея
Yuki Iwamura / AP

Президентская гонка 2024 года между республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Камалой Харрис стала одним из самых напряженных и непредсказуемых политических событий в современной истории США. Кампания была полна острых высказываний, митингов и дебатов и отражала глубокие разногласия в обществе. Яркие моменты самой дорогой предвыборной гонки в истории Америки — в фотогалерее RTVI.

Харрис и ее кандидат в вице-президенты Тим Уолз на предвыборном митинге в Глендейле, штат Аризона, 9 августа
Julia Nikhinson / AP

Трамп и Харрис на дебатах на телеканале ABC News, 10 сентября
Alex Brandon / AP

Eric Gay / AP

Трамп в окружении агентов Секретной службы США в день покушения на него во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля
Evan Vucci / AP

Предвыборная агитация Трампа рядом с залом, в котором прошла траурная церемония в память о пожарном Кори Комператоре, который погиб в день покушения на республиканца, Фрипорт, штат Пенсильвания, 18 июля
Eric Gay / AP

Харрис на предвыборном митинге в Шарлотте, штат Северная Каролина, 12 сентября
Jacquelyn Martin / AP

Отражение предвыборного митинга в солнцезащитных очках Лары Трамп, международный аэропорт Уилмингтона, 21 сентября
Alex Brandon / AP

Сторонники Харрис на митинге во Флинте, штат Мичиган, 4 октября
Carolyn Kaster / AP

Трамп слушает выступление Илона Маска во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, 5 октября
Julia Demaree Nikhinson / AP

Харрис общается с ведущими во время рекламной паузы на шоу The View, 8 октября
Jacquelyn Martin / AP

Перед выступлением Трампа на предвыборном митинге в Салеме, штат Вирджиния, 2 ноября
Steve Helber / AP

Зрители аплодируют речи Харрис во время предвыборного мероприятия в Атланте, 19 октября
Jacquelyn Martin / AP

Рэпер Эминем приветствует зрителей вместе с бывшим президентом Бараком Обамой на предвыборном митинге в поддержку Харрис в Детройте, 22 октября
Paul Sancya / AP

Харрис и бывшая первая леди Мишель Обама перед выступлением во время предвыборного митинга в Каламазу, штат Мичиган, 26 октября
Jacquelyn Martin / AP

Рабочий устанавливает таблички перед выступлением Трампа на предвыборном митинге в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, 27 октября
Julia Demaree Nikhinson / AP

Харрис идет на посадку в самолет Air Force Two перед вылетом из регионального аэропорта округа Дейн в Мэдисоне, штат Вирджиния, 31 октября
Brendan Smialowski / AP

Харрис на предвыборном митинге в Атланте, 2 ноября
Brynn Anderson / AP

Перед началом предвыборного митинга Трампа в Мейконе, штат Гавайи, 3 ноября
Mike Stewart / AP

Трамп прибывает на предвыборный митинг в Литице, штат Пенсильвания, 3 ноября
Evan Vucci / AP

Самолет Трампа готовится к посадке во время предвыборного митинга в Кинстоне, штат Северная Каролина, 3 ноября
Evan Vucci / AP

Политическая реклама Харрис в Лас-Вегасе, 4 ноября
John Locher / AP

Трамп спускается к сторонникам в конференц-центре Палм-Бич в ночь подсчета голосов, штат Флорида, 6 ноября
Julia Demaree Nikhinson / AP

Екатерина Дериглазова