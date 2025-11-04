Как проходит 34-я Международная Геленджикская регата

4 ноября закрывается 34-я Международная Геленджикская регата — крупнейшее парусное событие России и одно из самых массовых детско-юношеских соревнований в мире, которое проводится уже 5 лет. В этом году она собрала рекордное количество участников — 1 306 спортсменов из 10 стран (Бахрейна, Египта, Ирана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана) и 38 регионов России.

Регата проходит под патронажем Министерства спорта Российской Федерации и имеет официальный статус особо значимого события в сфере международного спорта. Судьбу участников решает международная группа судей — из России, Беларуси, Индии и Сингапура.

На открытии регаты глава краснодарского Минспорта Серафим Тимченко отметил, что она становится все более масштабной с каждым годом и «действительно востребована» не только в России, но и во всем мире.