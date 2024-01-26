Визуал
26.01.2024 / 14:10

Как проходит «День Австралии». Фотогалерея

Как проходит «День Австралии». Фотогалерея
Roni Bintang / Getty Images

День Австралии знаменует начало освоения Зеленого континента европейцами. 26 января 1788 года капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию — Новый Южный Уэльс. В современной Австралии 26 января — официальный праздник и нерабочий день. Власти вручают государственные награды, а жители устраивают барбекю. При этом многие представители коренных народов Австралии выступают против праздника, установленного в честь колонизации континента. Подробности — в фотогалерее RTVI.

Группа высшего пилотажа Королевских ВВС Австралии «Roulettes» демонстрирует воздушное шоу в День Австралии в Сиднее,
Dan Himbrechts / EPA / TASS

Мужчина поджигает листья во время курительной церемонии на митинге в честь Дня вторжения в парке Белмор в Сиднее
Jenny Evans / Getty Images

Демонстранты выкрикивают лозунги во время шествия к парку Виктория. Многие коренные австралийцы называют День Австралии Днем вторжения, и сейчас растет движение за изменение даты на ту, которую смогут праздновать все австралийцы. В 2024 году крупнейшие сети супермаркетов Woolworths и Aldi из солидарности с протестующими отказались от продаж тематических «праздничных» товаров
Roni Bintang / Getty Images

Тонганец готовит еду на костре на пляже Рамсгейт, Ботани Бэй, в Сиднее
Jenny Evans / Getty Images

Губернатор штата Виктория Маргарет Элейн Гарднер инспектирует почетный караул во время церемонии поднятия флага в Доме правительства в Мельбурне
Diego Fidele / EPA / TASS

Митинг у здания парламента штата Виктория
Diego Fidele / EPA / TASS

Нинан Симпсон поджигает ветки, которые будут использоваться для церемонии на акции протеста коренных австралийцев во время Дня Австралии в Сиднее
Rick Rycroft / AP

Паромы мчатся между Оперным театром и небольшим военным кораблем во время празднования Дня Австралии в Сиднее
Rick Rycroft / AP

Питер Эйнскоу (слева) и Сяовэнь Ли (справа) позируют для фотографии во время празднования Дня Австралии на берегу Киррибилли в Сиднее
Dan Himbrechts / EPA / TASS

Brent Lewin / EPA / TASS

Dan Himbrechts / EPA / TASS