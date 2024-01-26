Как проходит «День Австралии». Фотогалерея

День Австралии знаменует начало освоения Зеленого континента европейцами. 26 января 1788 года капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию — Новый Южный Уэльс. В современной Австралии 26 января — официальный праздник и нерабочий день. Власти вручают государственные награды, а жители устраивают барбекю. При этом многие представители коренных народов Австралии выступают против праздника, установленного в честь колонизации континента. Подробности — в фотогалерее RTVI.