Как проходит регата Runduk Foiling Cup 2025 в Геленджике. Фотогалерея

У берегов Геленджика проходит регата Runduk Foiling Cup. Ее участники — опытные российские яхтсмены — состязаются между собой на судах, оснащенных подводными крыльями. Благодаря этой конструкции лодки приподнимаются над гладью моря и могут лететь по волнам быстрее 60 км/ч.

В гонках участвуют семь команд профессионалов из России, Европы и других стран мира, в том числе участники Олимпиады. По итогам первых двух дней финального этапа в лидеры вышла команда Михаила Ушкова, заручившись преимуществом в 7 очков. Второе место пока занимает экипаж Бориса Кучеренко, третье — команда Игоря Лисовенко.