Как прошел праздник огня Чахаршанбе-Сури в Иране. Фотогалерея

Ежегодно иранцы отмечают Чахаршанбе-Сури — древний праздник огня в канун Иранского Нового года (Ноуруз). Во время него жители всей страны прыгают через костры, бросают петарды и запускают фонарики желаний. Праздник огня знаменует конец персидского года, символизирует возможность очистить душу для наступающего нового года и отметить конец зимы. Праздненства начинаются за две-три недели до последней среды календарного года.

Чахаршанбе-Сури уже более 2,5 тыс. лет и он является самым почитаемым праздником в Большом Персидском мире, который включает в себя страны Ирана, Афганистана, Азербайджана, Турции, а также части западного Китая и северного Ирака