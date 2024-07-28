Как прошел военно-морской парад на день ВМФ в Петербурге. Фотогалерея

Президент Владимир Путин, министр обороны Андрей Белоусов и главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев приняли в Санкт-Петербурге парад в День ВМФ. «Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну — морскую державу», — заявил глава государства в торжественной речи.

Парад начался в 11:00 с залпа орудий батареи в Петропавловской крепости и завершился около 12:00. На Дворцовой площади в рамках праздника состоится концерт, а завершатся торжества фейерверком у Петропавловской крепости.

В параде участвовали 20 надводных кораблей и катеров, четыре парусных судна и одна подлодка. Они были расставлены в акватории Невы для показа. Возглавлял парад корвет «Сообразительный» Балтийского флота.

В этом году парад проходил на центральных набережных Петербурга и впервые за восемь лет не включал в себя кронштадтскую часть. Корабли Северного флота, которые обычно в ней участвовали, находятся сейчас в Западном полушарии — у берегов Кубы.

За международную часть парада отвечали фрегат «Табар» ВМС Индии, эсминец с управляемым ракетным оружием «Цзяоцзуо» ВМС Народно-освободительной армии Китая и учебный корабль «Суммам» ВМС Алжира. Китайский эсминец проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу» (Honghu) проекта 903А были украшены плакатами с надписями на русском и китайском языках, одна из которых гласила: «Китайско-российская дружба становится крепче с каждым днем».

Ради проведения парада в Петербурге были разведены четыре моста — Дворцовый, Троицкий, Литейный и Благовещенский. Движение по ним возобновилось в 14:00.

По случаю парада традиционно зажжены факелы Ростральных колонн, которые будут гореть и вечером.

В акватории Невы можно увидеть пять современных кораблей и четыре парусника — линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Одинцово» и «Серпухов», патрульный ледокол «Иван Папанин», подлодку «Можайск», шхуну «Ольга», куттер «Лукулл», шхуну «Юный Балтиец» и корвет «Бойкий».

Наземная часть парада представляла собой торжественное построение военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг «Юнармии». Все они прошли маршем по Адмиралтейской набережной.

«Морская служба требует особых качеств от человека, особого характера, особого склада души. Потому что море не только поглощает человека, но и создает такие трудности, с которыми в рядовой, нормальной жизни, люди на берегу не сталкиваются», — заявил президент России Владимир Путин.

Гостями парада стали командующий Военно-морскими силами Мьянмы контр-адмирал Хтейн Вин и командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин.

По данным Минобороны РФ, к участию в составе морской составляющей Дня ВМФ в 2024 г. привлекается до 200 кораблей и судов различных классов. Также в мероприятиях задействовано более 100 единиц боевой техники и до 15 000 военнослужащих, отмечает Минобороны.