09.05.2026 / 12:41

Как прошли парады Победы в Москве и России

Санкт-Петербург, Россия
Александр Демьянчук / ТАСС

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад принимал министр обороны Андрей Белоусов, командовал парадом главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев. В этом году парад прошел без техники. В шествии принял участие парадный расчет военнослужащих Корейской Народной Армии.

За парадом наблюдали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. На трибунах президент России Владимир Путин и лидеры стран сидели рядом с ветеранами Великой Отечественной войны и СВО.

Кроме Москвы, парады прошли на Камчатке, в Новосибирске, Смоленске, Барнауле, Хабаровске, Белогорске и других городах России. RTVI показывает, как это было.

Владивосток, Россия
Владивосток, Россия
Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербург, Россия
Петропавловск-Камчатский, Россия
Казань, Россия
Якутск, Россия
Южно-Сахалинск, Россия
Екатеринбург, Россия
Москва, Россия
