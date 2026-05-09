Как прошли парады Победы в Москве и России

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад принимал министр обороны Андрей Белоусов, командовал парадом главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев. В этом году парад прошел без техники. В шествии принял участие парадный расчет военнослужащих Корейской Народной Армии.

За парадом наблюдали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. На трибунах президент России Владимир Путин и лидеры стран сидели рядом с ветеранами Великой Отечественной войны и СВО.