Как прошли школьные выпускные в России. Фотогалерея

28-29 июня в России проходят школьные выпускные вечера. Традицию празднования окончания учебы ввел император Петр I в 1718 году. В среднем по России родители потратили на организацию выпускных по 17 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 20 тысяч, а в Москве — до 21 тысячи. По сравнению с 2023 годом расходы выросли примерно на 500 рублей.

В Чите праздник выпускников проходил на главной городской площади. Для них работали интерактивные тематические площадки, где можно было блеснуть эрудицией и проверить свою интуицию играми-головоломками, сделать фото, оставить пожелание любимому городу, сконструировать свое будущее на интерактивном стенде и принять участие в проекте «Твой ход» ЗабГУ.

Фестиваль для выпускников «Арктический берег» провели на Поморской набережной в Коле. Он принял более 3,5 тысяч юных северян со всего региона. На площадке «Куда пойти учиться» выпускников ждали интерактивные игры по сердечно-сосудистой реанимации и оказанию первой помощи, мастер-класс с тренажером БПЛА и командные игры по передаче сообщений сигнальными флажками.

Центральные улицы Читы были перекрыты для автомобильного движения с полудня 28 июня и до окончания выпускного вечера. Гостей праздника ждали масштабный концерт и традиционный массовый вальс.

Всероссийский выпускной бал проводился 28 июня в Кремлевском дворце, на Красной площади, Сапожковской площади, в Александровском саду и Гостином дворе. Выпускники смогли пройтись по красной ковровой дорожке, сделать фото в центре столицы и посмотреть выступления известных артистов.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников выпускного бала в Кремле, отметив, что выпускники всегда будут вспоминать родную школу с теплыми чувствами. Российский лидер подчеркнул, что выпускники вступают в самостоятельную жизнь, стоя на пороге принятия важных решений.

главный городской выпускной бал Москвы по традиции проводится в парке Горького с 20:00 до 06:00 утра. Пускают туда только выпускников и их сопровождающих, которым выданы индивидуальные браслеты для контроля.

В 2024 году на главном московском выпускном балу в парке Горького собралось более 40 тысяч человек. Гости смогли увидеть световое шоу на воде, посетить киберплощадки с компьютерными играми, поучаствовать в танцевальных соревнованиях и интеллектуальных играх.

Перед гостями главного московского выпускного выступали Баста, Shaman, Татьяна Куртукова, «Блестящие», Artik & Asti, Анна Седокова, Бьянка, Катя Лель, Ирина Дубцова, «Винтаж», 5sta Family, Ирина Нельсон, Стас Пьеха, Amirchik, Антон Токарев, Dava, Марк Тишман, Карина Кросс, Юлия Паршута и другие.

Полночь вместе с выпускниками в парке Горького встретили блогеры Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Кобяков, певец Стас Костюшкин и телеведущий Вячеслав Макаров.

Как обычно, выпускной в парке Горького в Москве охраняли несколько сотен сотрудников полиции, внутренних войск, частных охранных фирм. На празднике также дежурили медицинские бригады.

«От души желаю, чтобы все ваши планы и мечты осуществились, чтобы вы смогли реализовать свои таланты и устремления, добиться успеха и в профессии, и в жизни, принести пользу Отечеству, своему городу и посёлку. Ваш энтузиазм и энергия молодости, целеустремлённость и юношеский задор очень нужны стране», — обратился к выпускникам Путин.

На караоке-площадке в виде надувного шара с экраном выпускники исполняли любимые песни, а на кавер-сцене выступали вместе с опытными музыкантами. Также в парке Горького была размещена масштабная инсталляция, посвященная различным профессиям, которые могут выбрать себе вчерашние школьники. Кроме того для выпускников работали тематические фотозоны и десять бьюти-баров.

Наряды для праздника в парке Горького столичные выпускники выбрали разноплановые: кто-то предпочел удобные шорты с футболками, но многие не поленились прийти в вечерних платьях и костюмах.

Распорядителем выпускного в Чите стал заслуженный работник образования Забайкальского края, президент Федерации танцевального спорта Забайкальского края Сергей Ганеев. Перед вчерашними школьниками и их родителями выступили певец Митя Фомин и группа «Мохито». Традиционное массовое шествие выпускников по читинским улицам было отменено второй год подряд.

В ночь на 29 июня в акватории Невы в Петербурге состоялось водно-пиротехническое шоу над легендарным бригом с алыми парусами. В корабельную мачту превратилась телебашня, в алый цвет праздника окрасился самый высокий небоскрёб Европы. С яркой сцены на Дворцовой площади выпускников поздравляли известные артисты.

Певица Алсу стала одной из звезд праздничного концерта «Алые паруса», исполнив «Колыбельную Медведицы» из известного советского мультфильма. «Была рада видеть эти глаза. Приятно, что даже молодое поколение знает мои песни. <…> „Алые паруса“ наполнены невероятной энергией», — поделилась артистка.

С 2019 года символом школьного выпускного в Санкт-Петербурге является бриг «Россия», специально приобретённый городом для этой цели. Площадь его алых парусов составляет 900 квадратных метров.