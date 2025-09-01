Визуал
01.09.2025 / 20:11

Как прошло 1 сентября в школах разных городов России. Фото дня

Как прошло 1 сентября в школах разных городов России. Фото дня
Александр Подгорчук / Коммерсантъ

1 сентября 2025 года, Калининград, Калининградская область, Россия. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, в среднеобразовательной калининградской школе №24.

Как прошло 1 сентября в школах разных городов России — в фотогалерее RTVI.

День знаний в московской школе № 1409
Антон Великжанин / Коммерсантъ

Школьница с мамой перед началом линейки, посвященной Дню знаний в Волгограде
Дмитрий Рогулин / ТАСС

Первоклассник в День знаний в общеобразовательной школе №222 в Новосибирске
Кирилл Кухмарь / ТАСС

День знаний в Екатеринбурге
Донат Сорокин / ТАСС

Открытие колледжа музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской в Москве
Сергей Булкин / ТАСС