Как провожали в последний путь папу римского Франциска. Фотогалерея

26 апреля состоялась торжественная церемония прощания с папой римским Франциском, который скончался на следующий день после Пасхи в результате инсульта после продолжительной и тяжелой болезни. Понтифику было 88 лет. Проститься с Франциском на площадь Святого Петра собрались около 3,5 тысячи верующих, попасть туда удалось далеко не всем желающим. На похороны прилетели многие мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа. По завещанию самого папы церемония похорон была изменена в сторону отказа от излишних, по его мнению, ритуалов. В частности, он пожелал упокоиться в обычном деревянном гробу.