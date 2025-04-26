Визуал
26.04.2025 / 14:12

Как провожали в последний путь папу римского Франциска. Фотогалерея

Как провожали в последний путь папу римского Франциска. Фотогалерея
Emilio Morenatti / EPA / TASS

26 апреля состоялась торжественная церемония прощания с папой римским Франциском, который скончался на следующий день после Пасхи в результате инсульта после продолжительной и тяжелой болезни. Понтифику было 88 лет. Проститься с Франциском на площадь Святого Петра собрались около 3,5 тысячи верующих, попасть туда удалось далеко не всем желающим. На похороны прилетели многие мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа. По завещанию самого папы церемония похорон была изменена в сторону отказа от излишних, по его мнению, ритуалов. В частности, он пожелал упокоиться в обычном деревянном гробу.

Мужчины читают Библию в ожидании похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
Andreea Alexandru / AP

Заупокойная месса совершится перед базиликой Святого Петра, как предусмотрено в Ordo Exsequiarum Romani Pontificis
Marco Iacobucci / IPA via ZUMA Press / TASS

Монахини на площади Святого Петра
Andreea Alexandru / AP

Священнослужители ожидают заупокойной мессы Папы Франциска на площади Святого Петра, на парвизе Базилики Святого Петра в Ватикане
Riccardo Antimiani / EPA / TASS

Священнослужители занимают свои места на похоронах Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
Markus Schreiber / AP

Люди наблюдают за похоронами Папы Франциска на мониторе у базилики Святой Марии в Риме
Francisco Seco / AP

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибывают на похороны Папы Франциска
Markus Schreiber / AP

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) присутствует на похоронах Папы Римского Франциска
Gregorio Borgia / AP

Гроб Папы Римского Франциска несут по площади Святого Петра в Ватикане Markus Schreibeк / AP

Гроб Папы Римского Франциска несут на площадь Святого Петра Alessandra Tarantino / AP

Вид на площадь Святого Петра во время похорон Папы
Alessandra Tarantino / AP

Гроб Папы Франциска стоит на земле во время церемонии
Alessandra Tarantino / AP

Декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре (второй слева вверху) служит на похоронах Папы Франциска
Gregorio Borgia / AP

Alessandro Di Meo / ANSA / TASS

Alessandro Di Meo / ANSA / TASS

Гроб Папы Франциска во время заупокойной мессы на притворе базилики Святого Петра
ANSA / ZUMA / TASS

Верующие молятся во время похорон Папы Фрпанциска
Emilio Morenatti / AP

Гроб Папы Римского по пути в Сент-Мэри-Майор, где он будет похоронен
Gregorio Borgia / AP