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02.08.2025 / 18:07

Как Россия отмечает 95-летие Воздушно-десантных войск. Фотогалерея

Как Россия отмечает 95-летие Воздушно-десантных войск. Фотогалерея
AP

2 августа Воздушно-десантные войска России отмечают 95-летие со дня своего образования. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем состоялась первая высадка парашютного десанта для выполнения тактической задачи.

Небесным покровителем ВДВ считается пророк Илья, день памяти которого православные верующие отмечают также 2 августа. В центре Москвы по этому случаю прошел крестный ход и молебен.

В городах России в День ВДВ возлагают цветы к памятникам воинам-десантникам и могилам военнослужащих, проводят автопробеги и концерты. Ветераны ВДВ по традиции собираются в городских парках, купаются в фонтанах и угощаются арбузами.

Крестный ход в рамках празднования Дня воздушно-десантных войск в Москве
Yuri Kochetkov / EPA / TASS

Празднование Дня воздушно-десантных войск на ВДНХ в Москве
Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Горожане у Дворцовой площади в Санкт-Петербурге во время празднования Дня воздушно-десантных войск России
Александр Демьянчук / ТАСС

Участник празднования Дня воздушно-десантных войск в Москве
Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Горожане на площади Ленина в Донецке во время празднования Дня воздушно-десантных войск России
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Празднование Ильина дня и 95-й годовщины образования Воздушно-десантных войск в центре Москвы
Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

Семья празднует День воздушно-десантных войск в Парке имени Горького
Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Десантник купает своего ребенка в фонтане во время празднования Дня ВДВ в Парке Горького в Москве
AP

Празднование Дня воздушно-десантных войск на ВДНХ в Москве
Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

День ВДВ в Москве
Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Купания в фонтане во время празднования 95-летия Воздушно-десантных войск России в парке Горького.
Михаил Терещенко / ТАСС

Празднование Ильина дня и 95-й годовщины образования Воздушно-десантных войск в центре Москвы
Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

Празднование Дня воздушно-десантных войск на ВДНХ в Москве
Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Краснодар. Участники автопробега в честь Дня ВДВ
Роман Соколов / ТАСС

Десантники в московском метро
Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Празднование Дня воздушно-десантных войск в Парке Горького
Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Мужчины во время празднования 95-летия Воздушно-десантных войск России в парке Горького
Михаил Терещенко / ТАСС