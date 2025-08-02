Как Россия отмечает 95-летие Воздушно-десантных войск. Фотогалерея

2 августа Воздушно-десантные войска России отмечают 95-летие со дня своего образования. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем состоялась первая высадка парашютного десанта для выполнения тактической задачи.

Небесным покровителем ВДВ считается пророк Илья, день памяти которого православные верующие отмечают также 2 августа. В центре Москвы по этому случаю прошел крестный ход и молебен.

В городах России в День ВДВ возлагают цветы к памятникам воинам-десантникам и могилам военнослужащих, проводят автопробеги и концерты. Ветераны ВДВ по традиции собираются в городских парках, купаются в фонтанах и угощаются арбузами.