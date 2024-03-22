Как Сингапур решает проблему нехватки питьевой воды. Фотоистория

Когда над городом-государством Сингапур раздается раскат грома, целая команда государственных служащих приникает к экранам, чтобы внимательно следить за тем, как высокотехнологичные системы водостоков осушают улицы и накапливают дождевую воду в резервуары по всему острову. После очистки эта драгоценная вода будет использована шестью миллионами жителей страны.

«Мы отслеживаем данные в режиме реального времени, чтобы управлять ливневыми водами. Вся эта вода направится в водохранилища», — говорит заместитель руководителя Национального агентства водных ресурсов Сингапура Гарри Сеа.

Система управления водными ресурсами, созданная в одной из самых нуждающихся в пресной воде стран мира, сочетает в себе высокие технологии, дипломатию и участие общественности. Инновации Сингапура привлекли внимание других государств, испытывающих дефицит воды.

Сингапур — одна из самых густонаселенных стран на планете. За последние десятилетия остров превратился в современный международный деловой центр с быстро развивающейся экономикой. С момента обретения независимости от Малайзии в 1965 году потребление воды в стране увеличилось более чем в 12 раз.

Не имея природных водных ресурсов, страна полагается на импорт воды из реки Джохор в соседней Малайзии. На протяжении многих лет малазийские политики выступали против продажи воды. Правительство Малайзии утверждает, что цена, по которой Сингапур покупает воду, слишком низкая и должна быть пересмотрена. Срок действия текущей сделки между государствами истекает в 2061 году.

Исследователи ожидают, что изменение климата, подъем уровня моря и повышение средней температуры в ближайшие годы усугубит проблему нехватки воды.

«Для нас вода не является неисчерпаемым даром природы. Это стратегический и дефицитный ресурс. Мы постоянно расширяем границы наших водных ресурсов. И добывать каждую дополнительную каплю воды становится все труднее и труднее, и все дороже и дороже», — заявил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на открытии водоочистных сооружений в 2021 году.

В поисках решения правительство Сингапура потратило десятилетия на разработку генерального плана, в котором основное внимание уделяется четырем так называемым национальным кранам: водосбор, переработка, опреснение и импорт.

17 водохранилищ, установленных по всему острову, собирают и хранят дождевую воду, которая проходит через химическую очистку, быструю гравитационную фильтрацию и дезинфекцию.

Разработанные в Сингапуре портативные фильтры для воды, технологии тестирования и способы борьбы с наводнениями используются в более чем 30 странах.

Несмотря на технологический скачок, который совершил Сингапур в своем стремлении к водной безопасности, острову необходим дальнейший прогресс.

В рамках масштабной программы по переработке сточных вод, которая включает микрофильтрацию, обратный осмос и ультрафиолетовое облучение, очищенные сточные воды, называемые NEWater, сегодня обеспечивают потребности Сингапура в воде на 40%. В ближайшие годы правительство планирует увеличить мощность очищенных сточных вод до 55% от общего объема потребления.

Чтобы укрепить уверенность людей в безопасности питьевой воды, национальное агентство по водоснабжению Сингапура сотрудничает с местной пивоваренной компанией для создания линии пива, приготовленного из очищенных сточных вод.

В 2006 году правительство Сингапура запустило программу «Активные, красивые, чистые воды», которая превратила очистные системы города в общественные места. Теперь жители страны могут кататься на байдарках, ходить в походы и устраивать пикники на водохранилищах. На крышах некоторых из них появились общественные зеленые зоны.

В школах детям рассказывают о передовых методах использования и экономии воды. Кроме того, в образовательных учреждениях проводятся шуточные учения по нормированию потребления воды, в ходе которых перекрываются водопроводные краны и школьники собирают воду в ведра.