Как в Грузии протестуют против законопроекта об иноагентах. Фото дня

Грузия, Тбилиси, 29 апреля 2024 года. Столкновения у парламента Грузии между силовиками и демонстрантами, протестующими против утверждения законопроекта об иноагентах. По разным данным, в акции приняли участие до 100 тыс. человек.

Противники законопроекта об иноагентах вышли на улицы с флагами Грузии, Евросоюза и транспарантами. Несколько тысяч демонстрантов устроили марш от площади Первой Республики до парламента, здание которого обошли по кругу. Они скандировали: «Нет российскому закону», «Да Европе», «Позор».

29 апреля комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал принятие законопроекта об иностранных агентах во втором чтении.

Многотысячная демонстрация прошла накануне акции в поддержку законопроекта об иноагентах, организованного правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Как заявили представители властей, их митинг, который также проходит у здания парламента в Тбилиси, должен продемонстрировать, что грузинская оппозиция составляет меньшинство и «не имеет права говорить от имени народа». Многие участники акции приходят с государственными флагами своей страны.