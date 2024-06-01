Визуал
01.06.2024 / 18:14

Как в России отметили День защиты детей. Фотогалерея

Как в России отметили День защиты детей. Фотогалерея
Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Его учредила Международная демократическая федерация женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года, а первое празднование состоялось в 1950 году. В России День защиты детей много лет отмечается под покровительством Российского детского фонда. Главными гостями праздника обычно становятся дети‑сироты, инвалиды и дети из многодетных семей.

Как обычно, 1 июня по всей стране проводятся специальные мероприятия: в московских парках показывали экранизации сказок, выступали самые талантливые ученики школ искусств и работала Школа юного археолога, в Уфе детям рассказывали об истории Республики Башкортостан и о защите местной природы, а в Кирове устроили День динозавра.

Участники фестиваля «ПушкинФест» на территории парка «Черное озеро» в Казани
Егор Алеев / ТАСС

Празднование Дня защиты детей на Цветном бульваре
Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Празднование Дня защиты детей на Цветном бульваре
Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Участники фестиваля детства и юности Российского движения детей и молодежи «Движение первых» на выставке-форуме на ВДНХ в Москве
Александр Щербак / ТАСС

Семейный пикник «Каникулы со смыслом» в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Празднование Дня защиты детей на Цветном бульваре
Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Участники фестиваля «Благотворительная регата» во время гонки желтых уток в парке «Черное озеро» в Казани
Егор Алеев / ТАСС

Гонка желтых уток в парке «Черное озеро» в Казани
Егор Алеев / ТАСС

Семейный пикник «Каникулы со смыслом» в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Семейный пикник «Каникулы со смыслом» в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Для участников «Движения первых» и гостей на выставке «Россия» на ВДНХ проведут концертную и образовательную программу, акции, конкурсы и мастер-классы.
Александр Щербак / ТАСС

Семейный пикник «Каникулы со смыслом» в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Семейный пикник «Каникулы со смыслом» в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Участники фестиваля «Благотворительная регата» в Казани
Егор Алеев / ТАСС

Екатерина Дериглазова