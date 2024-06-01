Как в России отметили День защиты детей. Фотогалерея

Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Его учредила Международная демократическая федерация женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года, а первое празднование состоялось в 1950 году. В России День защиты детей много лет отмечается под покровительством Российского детского фонда. Главными гостями праздника обычно становятся дети‑сироты, инвалиды и дети из многодетных семей.

Как обычно, 1 июня по всей стране проводятся специальные мероприятия: в московских парках показывали экранизации сказок, выступали самые талантливые ученики школ искусств и работала Школа юного археолога, в Уфе детям рассказывали об истории Республики Башкортостан и о защите местной природы, а в Кирове устроили День динозавра.