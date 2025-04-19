Как встречают Пасху в России и мире. Фотогалерея

20 апреля православная и католическая церкви отмечают Пасху — важнейший христианский праздник в память о жертве Иисуса Христа во искупление человеческих грехов и его воскресении. По всему миру в эти дни проводятся богослужения, церковные шествия, крестные ходы и другие мероприятия. Как встречают Пасху в России и других странах — в фотогалерее RTVI.
Протоиерей Александр Татаринов (слева) освящает пасхальные куличи на Сочинском хлебокомбинате в Чистый четверг Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Кающиеся принимают участие в «Шествии душ» во время Страстной недели в Гоясе, Бразилия, 17 апреля 2025 Eraldo Peres / AP
Кающийся в маске, в цепях с кактусами на руках участвует в процессии на Страстной неделе в Атлиско, Мексика, в Страстную пятницу, 18 апреля 2025 года Eduardo Verdugo / AP
Верующие собираются на молитву во время празднования Пасхи в православной церкви Святого Иоанна Тевахедо в Аддис-Абебе, Эфиопия, 18 апреля 2025 AP
Луис Энрике, играющий роль Иисуса Христа во время крестного пути в рамках празднования Страстной недели в фавеле Complexo do Alemao в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в Страстную пятницу, 18 апреля 2025 года Bruna Prado / AP
Католические священники на церемонии Страстной пятницы, воссоздающей погребение Иисуса Христа в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в пятницу, 18 апреля 2025 года Leo Correa / AP
Вселенский патриарх Варфоломей I, духовный лидер восточных православных христиан, прибывает для проведения «службы надгробного плача» в патриаршей церкви Святого Георгия в Стамбуле, Турция, 18 апреля 2025 года Francisco Seco / AP
Верующие с корзинами, в которых лежат традиционные куличи и крашеные яйца, ждут благословения от православного священника в Таллине, Эстония, 19 апреля 2025 Sergei Grits / AP
Участники пасхального парада маршируют под дождем в Сеуле, Южная Корея, 19 апреля 2025 года Lee Jin-man / AP
Христиане участвуют в акции «Беги за Иисусом» накануне Пасхального воскресенья в Хайдарабаде, Индия Mahesh Kumar A. / AP
Иерей Сергий Боронтов во время освящения пасхальных куличей и яиц накануне православной Пасхи на территории Николо-Ямского храма в Рязани, 19 апреля 2025 года Александр Рюмин / ТАСС
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне Пасхи Иван Батырев / ТАСС
Паломники в Храме Гроба Господня в Иерусалиме держат свечи во время церемонии Благодатного огня,19 апреля 2025 года Mahmoud Illean / AP