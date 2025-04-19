Как встречают Пасху в России и мире. Фотогалерея

20 апреля православная и католическая церкви отмечают Пасху — важнейший христианский праздник в память о жертве Иисуса Христа во искупление человеческих грехов и его воскресении. По всему миру в эти дни проводятся богослужения, церковные шествия, крестные ходы и другие мероприятия. Как встречают Пасху в России и других странах — в фотогалерее RTVI.